Prefeitura de SBO realiza melhorias no CIEP “Padre Victório Freguglia”

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste deu início às obras de melhorias no CIEP “Padre Victório Freguglia”, localizado na Vila Pântano. Os serviços contemplam a pintura completa da unidade, incluindo paredes internas e externas, esquadrias e gradis, garantindo um ambiente mais seguro, agradável e adequado para estudantes, profissionais e comunidade escolar.

Além da pintura, diversos ambientes do prédio estão recebendo a substituição do piso antigo, já desgastado pelo tempo de uso, por novos revestimentos mais resistentes e apropriados para o cotidiano escolar.

Iniciativa

A iniciativa integra o cronograma permanente de manutenção da Secretaria de Educação, que ao longo de todo o ano executa ações de reforma, ampliação, adequação e melhorias estruturais em toda a Rede Municipal de Ensino. O município conta atualmente com 56 unidades escolares, atendendo mais de 16 mil alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP