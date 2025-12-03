O Palmeiras vai a campo na noite desta quarta-feira para tentar adiar o provável título do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Depois de liderar o campeonato em boa parte do segundo turno, o Verdão falhou muito nas últimas rodadas e agora depende de milagres para conquistar o título.

O time carioca joga no mesmo horário e se torna campeão se vencer o Ceará no Maracanã.

A torcida promete lotar o estádio para comemorar o título da Libertadores, conquistado no sábado contra o Palmeiras e talvez celebrar o novo título.

Palmeiras quer voltar a vencer

Ainda sonhando com o título do Brasileirão Série A 2025, o Palmeiras joga a partir das 21h30 de Brasília na Arena MRV, em partida atrasada da 34ª rodada. O Verdão vem de um revés na competição diante do Grêmio e não vence há cinco jogos. Atualmente, a equipe comandada por Abel Ferreira está na vice-liderança com 70 pontos conquistados, cinco de diferença para o primeiro colocado. Já o adversário ocupa a 13ª posição com 45 pontos e no último embate perdeu para o Fortaleza.

O Verdão tem algumas baixas para o duelo e Abel ainda não definiu qual será a equipe titular. O treinador português deve escalar o que tem de melhor, mas tem dúvidas no sistema ofensivo em relação ao time que disputou a final da Libertadores 2025. Abaixo do que pode render na partida em Lima, Raphael Veiga provavelmente retornará para o banco de reservas. Com isso, Ramón Sosa e Maurício brigam pela vaga.

