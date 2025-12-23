“Você vai sair da dieta, e está tudo bem”: médico explica como aproveitar o fim de ano sem culpa

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

As festas de final de ano se aproximam, e junto com elas também chegam as confraternizações do trabalho, o amigo secreto da turma, os jantares em família e as mesas fartas de comidas tradicionais – e extremamente calóricas. Para quem está seguindo uma rotina alimentar equilibrada, esse período costuma causar ansiedade: “vou sair da dieta?”, “vou estragar tudo?”, “não vou poder comer nada na ceia?”. Mas especialistas lembram que as festas representam uma exceção, não a regra, e que é possível aproveitar as delícias de fim de ano sem transformar o momento em culpa ou perda de controle.

O médico Danilo Almeida, pós-graduado em Nutrologia pela ABRAN e em Metabolômica pela Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, explica que o problema não está no churrasco da firma, na sobremesa do Natal ou na ceia do Ano Novo, mas na mentalidade de “tudo ou nada”. Segundo ele, muitas pessoas passam o ano inteiro em uma alimentação equilibrada e, quando chegam as festas, acreditam que qualquer flexibilidade significa fracasso. “O que faz diferença é o conjunto, não dois ou três dias festivos”, afirma o médico.

O Dr. Danilo reforça que o objetivo não é proibir nada, e sim mostrar como lidar melhor com os momentos fora da rotina. “Podemos encarar as ceias de final de ano e todos os eventos festivos como refeições livres. E elas podem fazer parte de um plano equilibrado. Uma refeição livre só vira problema quando é feita sem estratégia e com culpa. Quando a pessoa sabe o que está fazendo, não existe prejuízo. Existe consciência e, depois, contenção de danos”, diz.

Como programar a refeição livre?

O médico explica que se programar é a chave para aproveitar as festas de fim de ano com leveza. Ele diz que muitos pacientes chegam ao consultório tensos, já antecipando a culpa pelos doces e pratos calóricos ceia. Mas afirma que esse sofrimento é desnecessário.

“Você vai sair da dieta, e está tudo bem. A festa é um momento, não é o dia inteiro e nem todos os dias. O segredo é ajustar o restante das refeições”. O Dr. Danilo sugere começar o dia com o café da manhã conforme a sua dieta; fazer um almoço leve com salada e proteína, pouca gordura e sem carboidrato. À tarde, se não houver fome, o médico indica pular o lanche. E à noite, na festa, comer o que quiser até sentir saciedade. “Isso é estratégia”, afirma.

Cuidado com o álcool!

O médico explica que o álcool é um dos principais inimigos de quem quer emagrecer: “a maioria das bebidas alcoólicas é rica em carboidratos e calorias. Além disso, o álcool desidrata e interfere diretamente na queima de gordura”. Segundo o Dr. Danilo, o ideal é não beber. Mas caso decida tomar um drink, o ideal é intercalar um copo de bebida com um copo de água. “Isso reduz o impacto no dia seguinte e melhora o funcionamento do fígado, além de ajudar na sensação de saciedade”, orienta.

No dia seguinte: controle de danos

“Depois de uma noite de excessos, o indicado é retomar a sua dieta normalmente, beber bastante água e, se possível, praticar alguma atividade física”, afirma o médico. Dr. Danilo Almeida ressalta que a base da saúde é construída ao longo de todo o ano. “É a constância que faz diferença, não a ceia. O corpo responde ao conjunto do estilo de vida, não a um evento isolado. Quando o paciente entende isso, ele se liberta da culpa e passa a comer de forma mais leve e responsável”, finaliza.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP