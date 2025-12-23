Gestão do presidente Léo da Padaria (PL) economiza 10,59% do orçamento do Poder Legislativo

A Câmara Municipal de Americana devolverá um total de R$ 4.021.809,86 em recursos não utilizados ao longo de 2025 para a prefeitura. Segundo dados da Coordenadoria de Finanças e Orçamento da Casa, o montante representa uma economia de 10,59% do orçamento municipal a que o legislativo tinha direito – percentual superior ao que havia sido economizado em 2024, quando foram devolvidos cerca de R$ 3,4 milhões, ou 9,7%. O dinheiro retorna aos cofres públicos para utilização pelo Poder Executivo em ações voltadas à população.

Nesta sexta-feira (19), foram devolvidos R$ 941.989,48 à prefeitura, que se somam aos recursos já encaminhados ao Executivo anteriormente. Segundo o presidente da Câmara, vereador Léo da Padaria (PL), os números mostram a importância da gestão responsável dos recursos públicos.

“Este resultado é fruto de um trabalho coletivo da Mesa Diretora, dos vereadores, servidores e de todos que contribuíram para uma gestão pautada pela transparência, pelo planejamento, pelo controle de gastos e pelo uso responsável dos recursos públicos. Não se trata apenas de economizar, mas de aplicar com consciência, priorizando o interesse público e garantindo o pleno funcionamento do Poder Legislativo”, avaliou.

Tribunal de Contas e Câmara

Para a secretária geral da Câmara, Juliana Nandin de Camargo Secco, os números demonstram como a Câmara tem buscado atender às recomendações do Tribunal de Contas. “Temos avaliado todos os anos a programação orçamentária visando aproximá-la cada vez mais do que efetivamente se planeja executar, demonstrando uma gestão mais eficiente dos recursos. Além disso, também em resposta ao Tribunal de Contas, fizemos devoluções periódicas ao longo do exercício”, comentou.

O orçamento da Câmara para 2026 está previsto em R$ 38.869.000,00, o que corresponde a 2,46% do orçamento total do município. A Câmara entra em recesso de final de ano a partir de quarta-feira (24) e retorna aos trabalhos e atendimento ao público na segunda-feira, 05 de janeiro.

