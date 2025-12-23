Morreu esta segunda-feira o Sr João Pereira, nome histórico da então favela Zumbi dos Palmares em Santa Bárbara d’Oeste.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

João Alves Pereira tinha 82 anos e foi homenageado por Carlinhos Barros, outro nome histórico da luta contra a favelização na cidade.

Neste momento estou prestando minhas últimas homenagem ao amigo Sr. João da então Favela Zumbi dos Palmares – amigo de luta em que muitas batalhas travamos juntos pela melhoria daquela comunidade – que Deus te receba meu velho guerreiro!!!”

Velório e sepultamento de sr Joao Pereira

O velório começou nesta segunda-feira e o sepultamento acontece agora pela manhã no cemitério Parque dos Lírios (previsto para as 9h).

Leia Mais notícias da cidade e região