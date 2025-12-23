Prefeitura de Santa Bárbara mantém serviços essenciais no recesso de fim de ano

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste manterá os serviços essenciais durante o Natal e o Ano Novo. Não haverá expediente nas repartições públicas municipais entre os dias 24 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, com retorno do atendimento ao público em 5 de janeiro de 2026, em horário normal.

Funcionarão em esquema de plantão a Guarda Municipal, a Defesa Civil, o DAE (Departamento de Água e Esgoto), os Prontos-socorros, o Velório Municipal, Serviços de Cemitério e Coleta de Lixo.

A Guarda Municipal pode ser acionada pelos telefones 153 e 3458-1388, enquanto o DAE atende pelos telefones 3459-5910 e 0800-770-3459 e a Defesa Civil 199.

Coleta de Lixo e Ecopontos

Nos dias 24 e 31 de dezembro, a coleta de lixo ocorre normalmente. Nos dias 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Ano Novo) não haverá coleta, que retorna normalmente em 26 de dezembro e 2 de janeiro. A orientação é que a população respeite os horários para o descarte correto dos lixos orgânicos, evitando vazamentos e odores. Vale ressaltar que é de extrema importância que a população siga as orientações e evite deixar o lixo acumulado fora do horário estipulado.

Os Ecopontos do Planalto do Sol, Olaria e Gerivá funcionarão em horário reduzido e permanecerão fechados nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Nos demais dias, o atendimento será das 6h às 11h e das 12h30 às 18h.

Funcionamento dos Parques

Os parques dos Ipês, dos Jacarandás, Taene, Panambi, Tom Leite e Mollon terão horários diferenciados durante o recesso. Nos dias 24 e 31 de dezembro, abertos até 12 horas. Já nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, permanecerão fechados.

Bibliotecas

As Bibliotecas Municipais e equipamentos culturais de Santa Bárbara d’Oeste encerram suas atividades no dia 23 de dezembro e retomarão no dia 26 de janeiro de 2026, devido descanso coletivo dos funcionários que acompanham o calendário escolar do Município e férias escolares, onde a procura por pesquisas e publicações é menor por parte dos alunos e usuários. As unidades oferecerão um empréstimo especial de livros até o dia 23 dezembro, com data de devolução para dia 26 de janeiro de 2026. Leitores cadastrados no segmento adulto poderão retirar até três livros, enquanto no cadastro infantil, o limite será de dois livros. Para consultar o acervo, basta acessar diretamente a biblioteca de sua preferência ou pelo link: https://linktr.ee/prefeiturasbo. As bibliotecas funcionam de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

Confira os horários:

PRONTOS-SOCORROS

P.S. “Dr. Edison Mano” | Rua Antônio Frederico Ozanan, 45, Centro | Telefone: 3464-9210

P.S. “Dr. Afonso Ramos” | Rua do Trigo, 1005, Jardim Pérola | Telefone: 3457-9900

Funcionarão normalmente 24 horas

DAE (DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO)

Funcionará em sistema de plantão pelos telefones 0800-770-3459 e 3459-5910

GUARDA MUNICIPAL

Atende 24 horas pelos telefones 153 e 3458-1388

DEFESA CIVIL

Atende 24 horas pelo telefone 199

CORPO DE BOMBEIROS

Atende 24 horas pelo telefone 193

COLETA DE LIXO

Dia 24/12 – ocorre normalmente

Dia 25/12 – não será realizada

Dia 31/12 – ocorre normalmente

Dia 1º/1 – não será realizada

ECOPONTOS

Avenida Barretos esquina com Avenida Antônio Pedroso – Planalto do Sol

Rua Independência – Parque Olaria

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira – Jardim Gerivá

Dia 25/12 – fechados

Dia 1º/1 – fechados

PAÇO MUNICIPAL

Avenida Monte Castelo, 1.000, Jardim Primavera | Telefone: 3455-8000

De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado

Dia 5/1 – Horário normal, das 9 às 16 horas

DESENVOLVE S.BÁRBARA | Casa do Trabalhador

Villa Multimall – Avenida Santa Bárbara – Mollon | Telefone: 3499-1015

De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado

Dia 5/1 – Horário normal, das 9 às 16 horas

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBSs)

De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado

Dia 5/1 – Horário normal

CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES

Rua Graça Martins, 45, Centro | Telefone: 3464-9400

De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado

Dia 5/1 – Horário normal, das 7 às 18 horas

CENTRO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS

Largo Bicentenário, 50, Centro | Telefone: 3464-3050

De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado

Dia 5/1 – Horário normal, das 7 às 18 horas

COMPLEXO REGIONAL DE SAÚDE DO PÉROLA

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola | Telefone: 3455-0394

De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado

Dia 5/1 – Horário normal, das 7 às 19 horas

COMPLEXO REGIONAL DE SAÚDE DO EUROPA

Rua Portugal,710, Jardim Europa | Telefone: 3463-1059

De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado

Dia 5/1 – Horário normal, das 7 às 19 horas

CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER

Rua Floriano Peixoto, 780, Centro | Telefone: 3455-1645

De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado

Dia 5/1 – Horário normal, das 7 às 18 horas

CAPS INFANTOJUVENIL

Rua Tucanos, 406, Jardim São Francisco | Telefone: 3454-7115

De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado

Dia 5/1 – Horário normal, das 8 às 18 horas

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua do Couro, 745, Jardim Pérola

De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado

Dia 5/1 – Horário normal

CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)

Rua Antônio Frederico Ozanan, 45, Vila Maria | Telefone: 3455-0140

De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado

Dia 5/1 – Horário normal, das 7 às 16h30

CLÍNICA VETERINÁRIA MEU PET

Av. Pref. Isaías Hermínio Romano, 467, Jardim Souza Queiroz

De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechada

Dia 5/1 – Horário normal, das 9 às 16 horas

PARQUES MUNICIPAIS

Parque dos Ipês, Parque dos Jacarandás, Parque Taene, Parquinho do Panambi, Parque Tom Leite e Parque do Mollon

Dia 24/12 – abertos até 12 horas

Dia 25/12 – fechados

Dia 31/12 – abertos até 12 horas

Dia 1º/1 – fechados

Dia 2/1 – abertos

FEIRA LIVRE CENTRAL

Avenida Tiradentes, 2, Centro

Dia 28/12 – acontecerá normalmente

Não serão realizadas apenas as feiras livres das quintas-feiras, dias 25/12 (Natal) e 1/1 (Ano Novo).

