Vôlei de Nova Odessa conquista ouro e bronze na Copa Itatiba Regional

Sub-15 masculino conquista ouro e feminino garante bronze; quatro atletas novaodessenses foram reconhecidos entre os melhores do torneio

Os jovens atletas de Nova Odessa deram um show de talento nas finais da Copa Itatiba Regional de Vôlei, realizadas neste fim de semana no Ginásio José Boava, em Itatiba. O time Sub-15 masculino conquistou o título de campeão, trazendo o ouro para a cidade, enquanto a equipe Sub-15 feminina encerrou sua participação com uma excelente campanha, garantindo o terceiro lugar e o troféu de bronze.

A equipe masculina, que vinha mantendo uma sequência impecável de vitórias desde o início do campeonato em abril, teve ainda quatro atletas reconhecidos entre os melhores do torneio. Carlos Alberto Braga Di Masi foi o destaque da partida final, João Vitor Basso Inácio recebeu o prêmio de melhor líbero, Nycolas Dias da Silva foi eleito o melhor levantador, e Pedro Henrique Franzão consagrou-se como o melhor jogador do campeonato.

O diretor de Esportes de Nova Odessa, Daniel Fujihara, acompanhou as equipes durante toda a competição e comemorou os resultados. “É uma satisfação muito grande acompanhar esses atletas, ver a alegria e a competitividade de cada um. Isso me traz muitas lembranças dos tempos em que eu jogava basquete por Nova Odessa. Essa proximidade da Secretaria de Esportes com os jovens aumenta muito a motivação de todos”, destacou.

O técnico José Mauro Santos Pereira também celebrou o desempenho das equipes e fez questão de agradecer o apoio recebido. “Agradeço a Deus, à minha família, aos pais, aos atletas, à Secretaria de Esportes, à Prefeitura e aos organizadores do campeonato. Essa conquista é de todos nós”, afirmou.

