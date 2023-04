Voluntários arrecadam cobertores e roupinhas pet para animais do CCZ

A época das temperaturas mais baixas do ano chegou e os animais também sofrem com o tempo mais frio. Pensando nisso, os voluntários da página @adoçãoccz do Instagram estão arrecadando cobertores e roupinhas pet para os animais do abrigo municipal de Americana.

Para quem não sabe, o Zoonoses de Americana fica na Praia Azul, em local aberto, onde as temperaturas são ainda mais geladas.

Os envolvidos no projeto fazem a troca das roupinhas durante os passeios realizados no meio de semana e nas Feiras de Adoção que são realizadas todos os sábados, geralmente no Estacionamento da Loja Padovani, na Rua Anhanguera. Quando há alguma alteração do local, a informação é repassada no Instagram.

Os interessados em doar e ajudar os animaizinhos podem levar nos itens aos sábados das 9h ao 12h, nas Feiras de Adoção. Neste sábado haverá, como de costume, na loja Padovani.