Monaro e Eliel colam com Kassab no GovSP

O presidente da Câmara barbarense, Paulo Monaro (MDB), e o vereador Eliel Miranda (PSD)

estiveram, nesta quinta-feira (20), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, onde se reuniram com o secretário de Governo do Estado, Gilberto Kassab, e com o ex-deputado federal Guilherme Campos, diretor do Sebrae-SP. Kassab e Campos são, respectivamente, presidente e vice-presidente da executiva nacional do PSD.

Durante o encontro, os parlamentares barbarenses entregaram um convite do APAE Show, evento promovido nos dias 5, 6 e 7 de maio, com o objetivo de divulgar os trabalhos da entidade e de angariar recursos para a manutenção dos atendimentos.

Ainda na reunião, os vereadores também reivindicaram apoio do governo estadual à Associação dos Diabéticos de Santa Bárbara d’Oeste, entidade que promove ações de orientação nutricional, assim como de suporte educacional e emocional aos munícipes com diabetes.

