Volvo aposta em SUV elétrica 'barata' para 2024

O novo Volvo EX30 chegou mais de 1.000 unidades reservadas no Brasil.

Lançado em setembro, o SUV elétrico, que é o modelo mais acessível da Volvo, custa entre R$ 219.950 e R$ 279.950 e já se revela um sucesso de vendas, superando as previsões da marca sueca. E deve ser a aposta para 2024 no país.

Disponível em pré-venda desde a estreia oficial, o Volvo EX30 é o lançamento mais importante da marca nos últimos tempos e surpreendeu pelo preço inicial, que colocará o SUV compacto na rota de modelos elétricos de marcas generalistas e até outras com motores a combustão, como o Jeep Compass, por exemplo.

Em comunicado, a Volvo informa que já foram comercializadas mais de mil unidades, sendo que 90% dos compradores do EX30 são clientes novos para a marca sueca.

São dados interessantes e mostram que o novo modelo elétrico, ainda que inicialmente, está cumprindo sua missão de trazer novos clientes para a marca, ampliando sua participação de mercado.

Considerando as quatro opções disponíveis, até o momento o versão Ultra tem sido a mais procurada, respondendo por mais da metade do volume dos novos pedidos. O Vapour Grey e o Onyx Black têm sido as cores mais solicitadas. Na cabine, o acabamento preferido do público brasileiro tem sido a Indigo.

Com proposta mais jovem que os SUVs maiores da empresa, o novo EX30 tem mais da metade dos compradores com menos de 45 anos – número que nunca foi superior a 40% nos outros modelos.

Versões e preços:

Versão Bateria Alcance Preço Core Singe Engine 51 kWh 344 km (WLTP) R$ 219.950 Core Single Engine Extended Range 69 kWh 480 km (WLTP) R$ 239.950 Plus Single Engine Extended Range 69 kWh 480 km (WLTP) R$ 264.950 Ultra Single Engine Extended Range 69 kWh 480 km (WLTP) R$ 279.950

Compartilhando a mesma plataforma SEA do Grupo Geely, o EX30 mede 4,23 metros e tem distância entre eixos de 2,65 metros, mesmo porte de SUVs compactos, mas com espaço interno mais amplo, mérito da arquitetura elétrica dedicada.

