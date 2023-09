O modelo Nil Marino, de 60 anos, que viralizou na web

ao mostrar autorização para usar vaga de idoso, fez uma reflexão em seu perfil do Instagram sobre internautas que apontaram o fato dele aparentar ter menos idade.

“Bom dia, luz do dia! Mais de 8 milhões de visualizações! Não é sobre a vaga de idoso, é entender que o milagre da juventude está em nossas mãos. Muito obrigado, de coração”, disse ele, em post nesta terça-feira (5).

Conforme o “Extra”, Nil mantém a juventude com disciplina, treino e alimentação.

“Só faço abdominais em casa, cinco vezes na semana. Cinco repetições de 100. À tarde, faço musculação, cinco vezes na semana. E caminho, ou pedalo, todos os dias”, disse o modelo nas redes sociais sobre o estilo de vida.

O catarinense celebrou 60 anos no último dia 12 de agosto, dias antes do vídeo da vaga de idoso viralizar. “Sessentei! E o bom da vida é aceitar todas as fases, ciclos, alegrias e tristezas. Quero desfrutar dos direitos que terei na terceira idade, aprendendo a levar uma vida leve e despretensiosa, mas com grandes sonhos. E os sonhos se realizam pelo tamanho da nossa fé”, escreveu na ocasião.

