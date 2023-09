Sebrae Móvel terá atendimento gratuito no Welcome Center

O Sebrae Móvel terá uma unidade à disposição da população para realizar atendimentos gratuitos em diversas áreas, na segunda e terça-feira, dias 11 e 12, das 9 às 16 horas. Ela será instalada no estacionamento em frente ao Welcome Center, entre as avenidas São Jerônimo e Rafael Vitta, na região central da cidade. Esta ação é uma parceria entre a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana|) e Sicoob Acicred.

Os associados da Acia terão à disposição informações sobre abertura e fechamento de empresas, regularização de dívidas, orientações para potenciais empreendedores e para os que já possuem o seu próprio negócio.

A vantagem aos associados é que por meio do Siccob Acicred eles terão à disposição os benefícios da parceria para limite de créditos com taxas reduzidas. O atendimento também é voltado para os não associados, como pessoas físicas e jurídicas.

