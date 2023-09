Ladrões invadem oficina no Alvorada e fazem a limpa

Ladrões invadiram uma oficina no jardim

Alvorada em Americana e fizeram a limpa. O ataque dos bandidos aconteceu na madrugada desta quarta-feira véspera de feriado. Câmeras de segurança ajudaram a flagrar as ações dos bandidos.

Eles entraram depois de arrobarem as portas do comércio que fica na rua do Sol. A oficina é especializada em preparar carros para corrida de velocidade. Ao todo, 4 ladrões levaram capacetes e uma CPU (computador).

O dono foi alertado pelo alarme e logo correu para o comércio. Ele verificou que também houve tentativa de roubar a câmera e os equipamentos de segurança.

Ninguém foi preso e foi registrado Boletim de Ocorrência.

Romu prende procurado da Justiça no Parque da Liberdade

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu um homem de 43 anos, procurado da Justiça, no Parque da Liberdade, em Americana, na tarde desta terça-feira (5).

Após uma informação, a equipe do Canil, A. Fernandes e César, seguiu para a Avenida Serra Dourada, e o rapaz foi abordado. No local, os patrulheiros constataram um mandado de prisão por lesão corporal dolosa.

O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Americana (PCA) e permaneceu preso.

