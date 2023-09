O Grito dos Excluídos 2023 em Americana vai pedir

a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O evento mais tradicional da esquerda da cidade promete voltar com mais força neste primeiro 7 de setembro do governo Lula. O evento acontece na esquina da rua Fortunato Faraone com rua Peru no centro da cidade a partir das 9h.

Partidos de esquerda puxados pelo PT com parte de católicos mais ligados a causas sociais criaram o Grito em Americana há quase 30 anos. No período dos governos Temer e Bolsonaro, o movimento perdeu força e também se viu acuado frente à violência bolsonarista.

Para o evento deste 7 de setembro, o movimento vai pedir ‘Vida em primeiro lugar’, bastante alinhado com a campanha da Fraternidade da Igreja Católica e com o Papa Francisco.

O tom político do Grito é mais para a volta de políticas sociais para os mais pobres. O pedido de prisão de Bolsonaro se dá pelo fato de a organização o considerar responsável pelo aumento da pobreza no país e pelo descaso com que ele tratou a pandemia da Covid 19, que matou quase 7oo mil brasileiros.

