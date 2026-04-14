A rádio Vox90 lidera a corrida pela audiência do ouvinte em Americana. Pesquisa que seria do Ibope divulgada em grupos de jornalistas com “todos os resultados da pesquisa ‘Ibope’ que acaba de ser divulgada em Americana” mostra a rádio na liderança absoluta com 37% de ‘share’ (parcela) do mercado.

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Rádios e share em Americana

Vox90- 34,84%

GoldFM 17,92%

Notícia FM 11,28%

A Gold, comandada pelos irmãos Fabinho e Cezar Polidoro, saltou e pulou a rádio Notícia, que era tida como a principal concorrente da Vox.

DADO ESTRANHO– A postagem fala de medição no 1o semestre, mas deve se valer do 1o trimestre, encerrado em março. Ainda faltam 3 meses para acabar o 1o semestre.