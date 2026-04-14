Prefeitura inicia implantação de sistema de iluminação na via, trabalho que deve terminar até o final deste mês

A Prefeitura de Hortolândia investe em serviços que garantem ruas com melhores condições viárias para o tráfego de veículos, e isso vai além de cuidar do asfalto com recape e tapa-buraco. A implantação de sistema de iluminação em todas as vias da cidade garante visibilidade adequada e mais segurança para motoristas e pedestres.

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Na sexta-feira (10) teve início o trabalho de implantação de postes na Estrada Pedrina Guilherme, na região da Taquara Branca, onde recentemente o município realizou serviços de recape, em parceria com a empresa Microsoft, que implanta um de seus data centers no local.

De acordo com a Secretaria de Obras, o trecho da estrada receberá 56 postes com luminárias de 183 watts. As estruturas, instaladas no canteiro central, são de aço galvanizado. O serviço, que deve durar até o final deste mês, inclui a implantação de caixas subterrâneas de passagem, fiação, aterramento e comandos.

Hortolândia no começo do ano

No início deste ano, a Estrada Pedrina Guilherme passou por duplicação e recape, totalizando cerca de 2,3 km de cobertura asfáltica renovada. De acordo com a Secretaria de Obras, a Microsoft é responsável pelo recape de um trecho de 1,2 km desta estrada, desde o Pesqueiro do Chico até próximo da passagem sob a Rodovia dos Bandeirantes. A Prefeitura de Hortolândia tem acompanhado de perto todas os investimentos da Microsoft na cidade.