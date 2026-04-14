Uma mãe de gêmeos relatou ao NM que seus filhos têm sido vítimas de racismo em uma escola estadual de Americana. Os garotos possuem 10 anos e seriam vítimas de profissionais de educação.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A mãe conta que um deles até tenta orar para se proteger do que seriam xingamentos por parte de pessoas adultas, que seriam responsáveis por educar os pequenos.

Relato da mãe

Quando tem briguinha de criança a diretora pega pesado somente com os gêmeos, chamar atenção tudo bem mas com respeito e ser justo com os dois lados, a diretora manipula as outras professoras para tratar eles com descaso, todas as vezes que eu pergunto como foi seu dia na escola ele fala que as professoras encaram de cara feia, vcs não acreditam entre as desavenças das crianças ela a diretora falou que ele estava cometendo crime, ele chegou em casa chorando dizendo que ele não é criminoso durante alguns dias ele chegou a fazer xixi na cama e não queria ir mas pra escola, agora eu estou pagando psicóloga tenho até relatório feito.