Oficina realizada pela Acias e Sebrae, na quinta-feira (9), reuniu comerciantes e profissionais liberais de diferentes segmentos

A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) realizaram nesta quinta-feira, 9/4, um treinamento que ensinou empreendedores, comerciantes e profissionais a precificar produtos e serviços. O evento, gratuito, ocorreu no auditório da ACIAS e reuniu empresários de diversos segmentos.

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A palestra “Formação de Preço — Preço Certo, Lucro Garantido: A Arte de Precificar sem Perder Mercado” foi ministrada pelo consultor de negócios do Sebrae Bruno Pereira dos Santos. Com uma linguagem clara e objetiva, o especialista explicou sobre a importância de dominar as ferramentas de formação de preços para garantir a sustentabilidade do negócio.

“Quem não domina o preço, trabalha muito e ganha pouco. O lucro é o que sustenta o negócio. Saber qual o seu lucro é importante para entender se você está crescendo ou apenas girando dinheiro. Muitas vezes o empresário confunde lucro com o que sobrou, e não se trata disto”, comentou.

Além dos conceitos fundamentais que compõem a precificação de produtos, como margem de lucro, erros que comprometem os resultados e como tomar decisões mais seguras para o crescimento do seu negócio, os participantes conheceram fórmulas, ferramentas e conceitos de marketing que ajudam na definição do preço. A palestra teve momentos de teoria e prática, com exercícios para facilitar o entendimento dos conceitos. Todos os participantes também ganharam uma consultoria gratuita do Sebrae, que será aplicada individualmente, em cada empresa.

Vice da associação em Sumaré comenta

Juarez Pereira da Silva, vice-presidente da Acias, destacou a participação e o interesse dos empresários. “Manter-se informado e atualizado é essencial para quem busca competitividade e presença no mercado. Com esta palestra, a Acias reforça seu compromisso de proporcionar aos associados e interessados conteúdo atualizado e relevante, que faz toda a diferença no dia a dia”, comentou.

Simone Neres está abrindo uma loja de gesso e decidiu participar da palestra para compreender melhor a forma de definir o preço dos seus produtos. “Confesso que estava um pouco perdida e esta palestra foi fundamental para abrir a minha cabeça. Foi um excelente evento, com muito aprendizado”, comentou.

A palestra realizada nesta quinta-feira integra o Programa DEA (Desenvolvimento Empresarial Acias), criado para levar capacitação, atualização e conteúdo estratégico aos empresários. Interessados nos próximos eventos podem acompanhar a agenda com a programação nas redes sociais da Acias e também no site www.acias.com.br .