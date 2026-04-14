Renan Palmeira de Moura, 23, morreu na madrugada desta terça-feira (14) após bater sua moto em Americana. Ele estaria em uma tentativa de fuga da Polícia Militar antes de sofrer o acidente.

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Policiais relataram no Boletim de Ocorrência que faziam patrulhamento na avenida da Amizade por volta das 3h30 quando avistaram uma motocicleta Honda NX-4 Falcon trafegando na contramão, realizando manobras perigosas e sem o uso de capacete.

A PM informou que foi dada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas o condutor não obedeceu e fugiu em alta velocidade, também pela contramão, por diferentes vias da cidade. Após perder o veículo de vista, os policiais localizaram a motocicleta caída no cruzamento das ruas Luiz de Camões e Antônio Feliciano de Castilho, no Jardim Miriam.

O jovem foi encontrado inconsciente, com sangramento nasal. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos.

A moto, que estava com documentação vencida, foi apreendida.

A Polícia Civil solicitou perícia no local e o corpo foi encaminhado ao IML. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Americana e segue em investigação.