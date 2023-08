Wafer de chocolate pra surpreender a família

O wafer é uma guloseima popular que consiste em finas e

crocantes bolachas de biscoito intercaladas com recheios variados, como chocolate, morango ou flocos. É uma combinação deliciosa que agrada muito as crianças e também os adultos

Esta sobremesa, especificamente, ganhou popularidade no final do século XIX e início do século XX, à medida que a produção e o acesso ao chocolate aumentaram. As técnicas de produção em massa também puderam tornar esse doce mais disponível e acessível.

Aqui está uma deliciosa receita preparada pelos chefs da Harald, líder no mercado de coberturas e referência em chocolates para o segmento especializado no Brasil, utilizando chocolates Melken Meio Amargo e Melken Branco, confira:

Wafer de chocolate

Tempo de preparo: 2 horas | Rendimento: Até 21 unidades

Ingredientes

Massa

450g Biscoito de chocolate

200g Manteiga

Recheio

100ml Leite

75g Leite condensado

15g Café solúvel

200g Chocolate Melken Meio Amargo

750g Cream cheese

Cobertura

200g Chocolate Melken Meio Amargo

100g Creme de leite

200g Raspas de Chocolate Melken Meio Amargo

Decorações feitas com Chocolate Melken Branco

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

Modo de preparo

Massa

Em um processador, moa os biscoitos de chocolate. Junte a manteiga derretida até obter uma massa úmida e divida em 4 partes. Forre um aro de 20 cm ou uma forma de fundo removível com a primeira parte da massa em todo o fundo e pressione bem.

Recheio

Na batedeira com o acessório raquete/pá, coloque o cream cheese para misturar. Adicione o leite morno já dissolvido com o café solúvel e o leite condensado. Por fim, adicione o Choco Melken Meio Amargo já derretido. Divida o creme em 4 partes.

Montagem

Intercale camadas de creme e massa de biscoito dentro do molde, finalizando com o creme.

Cobertura

Aqueça o creme de leite e junte o Choco Melken Meio Amargo para emulsionar em uma ganache. Cubra a torta com a ganache e as raspas de chocolate. Posicione as decorações feitas de chocolate para modelar pintadas de dourado

Dicas

O creme precisa estar em temperatura ambiente antes de adicionar o Choco Melken Meio Amargo derretido.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP