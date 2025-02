O vereador Wellington Souza deu início ao ano legislativo com uma atuação expressiva na Câmara Municipal de Sumaré. Na primeira sessão ordinária de 2025, realizada na última terça-feira (04), o parlamentar protocolou 42 projetos de lei que abrangem diversas áreas fundamentais para o desenvolvimento do município e o bem-estar da população.

As propostas apresentadas por Wellington Souza incluem medidas para a defesa dos direitos dos idosos, pessoas com deficiência e mulheres, além de melhorias na infraestrutura urbana, transporte público, meio ambiente e a garantia da liberdade de expressão.

A diversidade dos projetos reflete o compromisso do vereador em atender às demandas da comunidade e buscar soluções eficazes para os desafios de Sumaré.



“Nosso mandato é pautado pelo compromisso com a população de Sumaré. Esses projetos são fruto de escuta ativa e trabalho conjunto com os moradores, sempre buscando legislações que melhorem a qualidade de vida e promovam a justiça social no nosso município”, destacou o vereador.

Wellington Souza está em seu primeiro mandato como vereador de Sumaré, tendo sido eleito em 2024 com 1.900 votos. Reconhecido por sua forte atuação na região do Matão, ele tem se destacado pela proximidade com a comunidade e pela busca constante de melhorias para a cidade.

