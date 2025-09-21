O comediante Whinderson Nunes e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) aparentemente fizeram as pazes este sábado após encontro pessoal promovido pelo deputado.

O comediante chegou a acusar o deputado de relacionar a morte de sua filha a problemas anteriores dele.

Críticos do encontro falaram que Nikolas estaria usando a reunião para falar de religião e da força de Jesus e da conversão.

Críticas a Whinderson

As principais críticas ao influencer é a data escolhida para o encontro- semana de aprovação da PEC da Blindagem e da tentativa de se emplacar a Anistia a Bolsonaro e o final de semana que deve ser marcado por artistas nas ruas contra os avanços da extrema-direita.

