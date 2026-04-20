American Aperitivo Whisky Zero Álcool- A The Gin Flavors apresenta ao mercado brasileiro uma novidade que dialoga diretamente com a transformação dos hábitos de consumo da marca Miden. O lançamento acompanha o avanço da categoria no & low alcohol e reforça uma mudança de comportamento cada vez mais evidente entre consumidores que buscam equilibrar prazer, socialização e bem-estar.

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Dados recentes mostram que essa tendência já é realidade no Brasil. Segundo levantamento do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA), 64% dos brasileiros declararam não consumir álcool em 2025, um aumento significativo em relação a 2023, quando esse índice era de 55%. O movimento é ainda mais forte entre a Geração Z, que lidera a redução no consumo e impulsiona o crescimento de alternativas sem álcool, em linha com uma postura mais consciente em relação à saúde física e mental.

É o primeiro “whisky” zero álcool produzido no Brasil

lançado pela Bacco Destilados, foi desenvolvido para reproduzir as notas aromáticas e a complexidade típicas da bebida tradicional, mantendo a experiência sensorial característica, mas sem os efeitos do álcool. Com fórmula que também não leva açúcar e possui calorias 4 kcal por dose (50ml), o produto amplia as possibilidades tanto para o consumo individual quanto para a criação de coquetéis sofisticados.

A novidade marca um avanço importante dentro da categoria. Até então, bebidas zero álcool estavam mais concentradas em cervejas e gins, mas começam a ganhar espaço em universos mais tradicionais e exigentes, como o do whisky. O movimento acompanha a ascensão global do público sober curious, que busca reduzir ou eliminar o consumo de álcool sem abrir mão dos rituais sociais associados à bebida.

Disponível em garrafa de 700 ml, o American Aperitivo Whisky Zero Álcool já pode ser encontrado no e-commerce da marca por R$72,36 e chega como uma aposta para quem deseja explorar novos sabores e experiências, sem abrir mão de um estilo de vida mais equilibrado.

Sobre The Gin Flavors:

A The Gin Flavors, maior hub de gin do Brasil com uma plataforma que envolve loja, blog, eventos e um clube de assinatura, nasceu com o objetivo de levar para a casa do cliente, de forma fácil e rápida, o conhecimento, as novidades e tudo o que envolve a alquimia do Gin, bebida que conquistou o mundo. A marca apresenta uma variedade de rótulos de Gins e Tônicas, box de Botânicos e acessórios para a bebida.