Turistas que foram ver o sol nascer no alto do morro 2 irmãos no Rio de Janeiro acabaram presos no alto do morro por causa de uma ação da polícia civil.

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Centenas de pessoas ficaram presas no topo do morro, sem condições de descer. A trilha de acesso ao ponto turístico,muito frequentada durante a madrugada para a contemplação do nascer do sol, tem início no alto do Vidigal. Por volta das 7h20, a situação foi normalizada e o grupo pôde deixar o local.

Colaboradores da empresa Favela Turismo, que coordena ações turísticas na comunidade, montaram uma operação junto a policiais civis para viabilizar o resgate dos visitantes

A ação contou com agentes da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) e foi coordenada pelo Ministério Público da Bahia. O principal alvo era Edinaldo Pereira Souza, o “Dada”, que controla o tráfico no sul da Bahia, na região de Caraíva.

Em 2024, ele fugiu da prisão e se escondeu na Rocinha; no momento da operação, ele participava de uma festa com familiares e amigos no Vidigal, comunidade vizinha.

Apesar da operação, Edinaldo conseguiu fugir por uma espécie de passagem secreta na comunidade, segundo policiais. Ele deixou a esposa e os filhos para trás. Não há registro de presos.

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