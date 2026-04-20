O consumo de RAM é algo que deve ser sempre gerenciado de forma eficaz para evitar que os aplicativos no seu macOS fiquem lentos. Para isso, existem algumas ferramentas automáticas e também manuais.

Cada uma tem suas vantagens, mas é importante que você conheça o que fazer em ambas as situações para verificar qual é a melhor solução para você. É normal que essa necessidade exista principalmente em dispositivos mais antigos, onde os recursos são menores. Mas ter o hábito de frequentemente remover arquivos desnecessários ou limpar o seu MacBook é também válido para dispositivos mais recentes.

O que causa o uso excessivo de RAM

Não só nos equipamentos macOS, como também nos iPhones e em qualquer equipamento tecnológico, o uso de RAM serve para guardar algumas informações relacionadas com aplicativos abertos e mensagens destinadas ao sistema operacional.



Quanto mais RAM existe no equipamento, mais instruções podem ser guardadas e interpretadas simultaneamente. Da mesma forma, quanto melhor a CPU, mais rápido as instruções são processadas.

Para verificar o uso da RAM atual, utilize o comando Command + Espaço e digite “Monitor de Atividade” para encontrar não só a memória de apps, a memória comprimida e os arquivos em cache, bem como informações sobre o CPU e a utilização do disco.

Quanta RAM eu preciso?

Nem sempre ter o máximo de RAM possível é o melhor, devido ao preço dos MacBook às vezes é preciso ser realista. Como o sistema operacional macOS está extremamente otimizado para dispositivos Apple, 8 GB de RAM servem para navegar na internet e abrir pequenos aplicativos. Já 16 ou 32 GB de RAM serão o ideal para aplicativos mais pesados, como o Photoshop.

Mesmo que sejam aplicativos pequenos, vários abertos ao mesmo tempo vão consumir mais RAM. Portanto, você deverá fazer uma análise daquilo que tem aberto e fechar os aplicativos não essenciais para o seu trabalho atual.

Como liberar RAM no seu macOS



Existem vários passos para Mac que devem ser feitos para liberar mais RAM, alguns automáticos e outros manuais. Existem aplicativos automáticos que, com apenas um botão, conseguem otimizar e liberar a RAM, além de outros métodos que são manuais.

A forma manual mais rápida é reiniciar o MacBook, porque isso libera a RAM e encerra processos em segundo plano e elimina todos os arquivos temporários. Manter este hábito uma ou duas vezes por semana vai deixar o seu MacBook mais rápido, especialmente se ele for um modelo mais antigo.

Você também pode remover itens de início nas Definições do Sistema. Vá em Ajustes do Sistema, Geral, Itens de Início e Extensões, e remova aqueles que você não usa mais.

Para liberar memória, você pode remover aplicativos que não utiliza ou arquivos de cache, o que também pode ajudar a liberar memória RAM ou apagar downloads antigos e arquivos desnecessários, liberando espaço em disco.

Dentro dos aplicativos que estão abertos, você pode remover alguns componentes que afetam o desempenho, como por exemplo em um browser como o Safari ou o Firefox, você pode simplesmente fechar algumas abas que não está usando.

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