Acordo entre as organizações já beneficiou 104 mil jovens em situação de vulnerabilidade e ampliará capacitação e conexão com o mercado de trabalho até 2027

A Suzano, maior produtora mundial de celulose, e o Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB), referência em empoderamento econômico de jovens no Brasil, renovaram sua parceria estratégica voltada à qualificação profissional e acesso ao mercado de trabalho para jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

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Na nova fase do acordo, vigente até 2027, a Suzano investirá R$ 4 milhões na expansão das iniciativas conduzidas pelo ICCB, o que viabilizará a formação de cerca de 60 mil jovens, em situação de vulnerabilidade social nos municípios paulistas de Limeira, Americana, Sorocaba, Botucatu, Campinas, Suzano, Mogi das Cruzes, Jacareí, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Itu e Santos, além de outras cidades dos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Pará.

As ações incluem a ampliação do Coletivo Coca-Cola Jovem, programa de capacitação voltado à preparação de jovens de 16 a 29 anos para o mercado de trabalho, além do fortalecimento da conexão com oportunidades de emprego em empresas parceiras e na cadeia de valor da Suzano. A ação contará também com estratégias de comunicação digital, mobilização em territórios prioritários e monitoramento contínuo dos resultados, com apoio da consultoria especializada em avaliação de programas sociais Plan-Eval, responsável por acompanhar indicadores de renda e empregabilidade dos participantes.

Com a renovação da parceria, o número de municípios priorizados passará de 221 para 224.

Inclusão e diversidade

Desde o início da parceria, os resultados demonstram o alcance da iniciativa. Entre 2023 e 2025, 104 mil jovens foram capacitados para o mundo do trabalho em municípios localizados em áreas de influência da Suzano. Do total de jovens formados, 63% são mulheres e 64% são pessoas negras, reforçando o compromisso das organizações com inclusão social e diversidade.

Os indicadores de empregabilidade também evidenciam o impacto do programa. Em 2025, a taxa de empregabilidade entre os jovens formados alcançou 60% em até seis meses após a conclusão da formação. O levantamento aponta ainda que 16% das famílias dos jovens formados superaram a linha da pobreza, considerando o indicador de renda familiar per capita utilizado pelo IBGE.

Para Caio Zanardo, Diretor de Sustentabilidade e Segurança, Saúde, Qualidade de Vida e Facilities da Suzano, a iniciativa contribui para fortalecer o desenvolvimento socioeconômico nas regiões onde é prioridade para o negócio da empresa. “Buscamos construir parcerias com organizações que compartilham valores e objetivos semelhantes aos nossos. Além de contribuir diretamente para a construção de um futuro mais justo e igualitário, investir na capacitação e na geração de oportunidades para jovens está diretamente conectado ao nosso compromisso de retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza até 2030 onde a empresa mantém operações”, afirma.

Daniela Redondo, Diretora-executiva do Instituto Coca-Cola Brasil, destaca: “A renovação dessa parceria fortalece o nosso compromisso de ampliar oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade e de gerar impacto em escala. Recentemente, alcançamos a marca de 1 milhão de pessoas impactadas pelo ICCB, e iniciativas como essa são fundamentais para dar continuidade a esse trabalho, contribuindo para a construção de trajetórias profissionais mais sustentáveis e para o desenvolvimento dos territórios onde atuamos.”

Sobre o Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB)

O Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e tem como propósito ser agente de transformação social para reduzir as desigualdades e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, potencializado por parcerias e pelo Sistema Coca-Cola. Até hoje, o ICCB já beneficiou 1 milhão de pessoas através de diversas causas, sendo 861 mil jovens impactados pela plataforma Coletivo Coca-Cola.

Reconhecidos por sua tecnologia social e capacidade de escala, o ICCB tem como eixo central de atuação o empoderamento econômico, através da geração de oportunidades no mundo do trabalho para prioritariamente jovens, mulheres e negros em situação de vulnerabilidade socioeconômica no país.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ).