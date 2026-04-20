A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, atendeu 248 mulheres no mutirão gratuito de inserção do Implanon, realizado no sábado (18), na UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Mathiensen. O método contraceptivo de alta eficácia e longa duração está disponível na rede municipal de saúde e é indicado para mulheres em idade reprodutiva, de 14 a 49 anos. Os atendimentos foram por livre demanda e para pacientes que já aguardavam o agendamento do procedimento.

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O Implanon é um implante subdérmico no formato de um pequeno bastão flexível, do tamanho de um palito de fósforo, inserido sob a pele do braço. A inserção é simples, rápida, com anestesia local e pode ser feita por médicos e enfermeiros capacitados. Considerado um contraceptivo reversível de longa duração (LARC), ele atua no organismo por até três anos, liberando pequenas doses contínuas do hormônio etonogestrel, com retorno rápido da fertilidade após a retirada.

As pacientes que compareceram ao mutirão passaram pela equipe de enfermagem antes do procedimento, para receber as orientações necessárias. As inserções foram feitas pela equipe médica, e as mulheres saíram com as informações essenciais para compreender o funcionamento do método em seu organismo.

“Esse mutirão demonstra a capacidade da nossa rede em organizar ações resolutivas e acolhedoras, ampliando o acesso das mulheres a métodos contraceptivos seguros e de longa duração. Tivemos uma adesão expressiva e um fluxo bem estruturado, com atuação integrada das equipes. É um resultado que reforça o compromisso da Atenção Primária com o cuidado contínuo e de qualidade”, destacou a responsável pela coordenação da Atenção Primária à Saúde, Elaine Catharino.

A ação também foi bem avaliada pelas pacientes que participaram. “Eu achei a ideia do mutirão muito boa. Eu estava querendo colocar o Implanon desde o meio do ano passado, mas eu estava vendo em clínica particular porque eu não sabia que ia chegar para cá, e graças a Deus a Prefeitura conseguiu trazer para a gente. A aplicação em si foi muito tranquila, muito rápida. Eu achei que ia doer um pouquinho, mas nem senti nada, nem a anestesia doeu. E as médicas são muito boas, a equipe é muito competente e eu agradeço muito a Prefeitura por ter proporcionado isso para a gente”, relatou Ágatha Galdino, de 21 anos.

Uma das 248 fala da decisão

“Foi muito tranquilo, o pessoal é muito atencioso, tira todas as dúvidas, e todos os processos são muito bem explicados, então muito bom mesmo. Sobre dor e aflição, podem ficar tranquilas em relação a isso, porque a anestesia parece uma formiguinha, e na hora de inserir o Implanon, foi muito rápido”, acrescentou Débora Ferreira, de 22 anos.

“Foi bem tranquilo, bem simples, bem rápido também, não doeu. Só arde um pouquinho a anestesia, mas bem rapidinho. E é bom que de sábado dá para a gente participar, a gente que trabalha a semana toda”, comentou Érica dos Santos Costa, de 31 anos.

A iniciativa amplia o acesso a métodos modernos e altamente eficazes de prevenção da gravidez, especialmente na Atenção Primária à Saúde, diversificando as opções de planejamento reprodutivo disponíveis na rede pública.

“A oferta do Implanon na rede municipal representa um avanço importante na política de planejamento reprodutivo, garantindo mais autonomia e segurança para as mulheres. Estamos investindo na ampliação desse acesso, com equipes capacitadas e ações estratégicas como este mutirão. A proposta é seguir fortalecendo a rede pública com serviços cada vez mais eficientes e humanizados”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

As interessadas que não puderam comparecer ao mutirão devem procurar a unidade de saúde mais próxima da residência para manifestar interesse e receber as devidas orientações.

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