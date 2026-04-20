A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste executa nesta semana a construção de passeio público com acessibilidade no trecho da Rua Croácia entre a Avenida Antonio Scomparim até o pesqueiro. A obra integra a sequência do projeto de melhoria e recuperação da erosão histórica da Rua Croácia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O projeto envolve as secretarias de Obras e Serviços Urbanos, Meio Ambiente e DAE (Departamento de Água e Esgoto). Após a conclusão do passeio público – calçada, guia e sarjeta, com acessibilidade -, a próxima etapa é o plantio de grama e iluminação.

A Prefeitura já executou diversas obras e serviços como a recuperação da erosão histórica, aterramento, estabilização e finalização de talude, além de construção de dreno de água pluvial, instalação de alambrado e plantio de grama.

Em 2023, a Nova Área de Bem-Estar e Lazer da Rua Croácia

no Jardim Europa, foi entregue, além de finalizadas diversas melhorias na região como plantio de grama em área entre as ruas Albânia e Suíça, melhorias no campo de futebol existente, além do recapeamento da Rua Suíça.