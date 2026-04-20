Domingo tem final de miss em Santa Bárbara- Evento no Teatro Manoel Lyra reúne crianças e adolescentes de várias cidades e abre caminho para a etapa estadual do Miss São Paulo Teen Infantil

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As cidades da região terão, no próximo domingo, dia 26, um encontro com a passarela no Teatro Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste, onde acontece a final que vai escolher misses, princesas e mister entre crianças e adolescentes de diferentes municípios. Com início marcado para as 10h, o evento integra o circuito regional infantojuvenil e destaca critérios que vão além da beleza, como carisma, postura, comunicação e presença de palco.

A competição reúne participantes a partir dos três anos de idade e faz parte de um movimento que envolve também candidatos de Americana e Nova Odessa, fortalecendo a integração regional e ampliando as oportunidades para os jovens inscritos. Os vencedores da etapa municipal representarão suas cidades no Miss São Paulo Teen Infantil, considerado um dos maiores eventos do segmento no estado.

Além da disputa estadual, o concurso mantém ligação com o Miss Brasil Oficial, circuito que reúne concursos de beleza em todo o país e pode abrir portas para competições internacionais.

Segundo a organizadora Simone Costa, esse concurso foi pensado para oferecer uma experiência positiva e formativa aos participantes.

“Nosso objetivo é proporcionar uma vivência especial, que incentive autoestima, segurança e desenvolvimento pessoal. Mais do que um concurso, inspiramos sonhos e transformamos futuros”, afirma Simone Costa.

A finalíssima será realizada no próximo domingo, 26, às 10h,

no Teatro Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (19) 99147-9571.

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