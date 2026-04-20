Oficina te m o apoio da Prefeitura ocorre nesta quarta-feira, dia 22, às 18h, na Unidade Cultural Arlindo Zadi, no Jardim Amanda

A trilha sonora é parte importante de um filme. Ela cria climas e intensifica emoções em determinadas cenas que envolvem o espectador. Para quem tem curiosidade sobre o tema, o projeto Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som) de Hortolândia ministra a oficina Produção de trilhas sonoras para audiovisual. As inscrições podem ser feitas por meio deste LINK.

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São 25 vagas disponíveis. Podem se inscrever pessoas com idade a partir de 16 anos.

A oficina irá acontecer na próxima quarta-feira (22/04), às 18h, na Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda. O Pontos MIS é um projeto do governo do Estado que promove sessões de cinema, dentre outras atividades artístico-culturais, em parceria com a Prefeitura.

De maneira prática, a oficina vai apresentar os processos de criação de trilhas sonoras. Os aprendizes irão acompanhar o desenvolvimento de uma trilha em tempo real, explorando conceitos de composição, ambientação sonora e produção musical digital. Ao final, os aprendizes irão receber certificado. A atividade será ministrada pelo músico e produtor Anderson Zeule, profissional com ampla experiência no segmento.