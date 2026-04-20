Popular entre a geração Z, os vídeos do tipo Get Ready With Me (GRWM) ajudaram a incorporar expressões em inglês como outfit, skincare e routine ao vocabulário cotidiano nas redes sociais. Apesar da familiaridade com os termos, especialistas da KNN Idiomas alertam que o consumo frequente desse tipo de conteúdo não garante compreensão real do idioma, e defendem que o aprendizado efetivo depende de método e prática estruturada.

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O consumo de conteúdos internacionais, especialmente nas redes sociais, ampliou de forma significativa o contato dos jovens com o inglês diariamente. Vídeos curtos, trends e formatos como o GRWM expõem o público a vocabulários específicos, expressões comuns e diferentes formas de pronúncia, muitas vezes de maneira repetitiva. Essa exposição contribui para criar familiaridade com o idioma, e facilita o reconhecimento de palavras básicas, mesmo entre quem nunca estudou inglês formalmente.

Além do Get ready

Além disso, a combinação de imagem, conteúdo e repetição ajuda a associar significados de forma intuitiva, o que explica por que muitos jovens reconhecem tantas palavras sem dominar o idioma.

Apesar disso, esse contato isolado não garante evolução consistente. Sem compreensão de contexto, gramática e prática ativa, o aprendizado tende a se limitar à repetição de termos e expressões, sem desenvolvimento real de leitura, escrita e conversação.

“Ter contato com o idioma é importante, mas não é suficiente. O aluno precisa entender o que está sendo dito, para aplicar e construir. O método entra justamente para organizar esse aprendizado e transformar a exposição em domínio do idioma”, afirma Reginaldo, CEO da KNN Idiomas.

A KNN Idiomas trabalha para transformar esse contato espontâneo com o inglês em aprendizado estruturado. A proposta é partir do entendimento que o aluno já traz das redes sociais e avançar para a compreensão completa do idioma, com foco na comunicação prática e no uso efetivo em diferentes situações.

Sobre a KNN Idiomas

Fundada em 2012 e sediada em Santa Catarina, a KNN Idiomas é uma rede de franquias presente em todo o Brasil, com foco no ensino de inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. A escola utiliza metodologia própria voltada para falantes de português, com ênfase na conversação desde as primeiras aulas, turmas reduzidas e material didático exclusivo, atualizado periodicamente. A rede também oferece modalidades presencial e digital, por meio do KNN At Home, mantendo o foco em uma aprendizagem prática e aplicada ao dia a dia.