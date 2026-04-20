Coleta seletiva em 2 bairros de Nova Odessa será suspensa nesta terça (21)

Serviço será retomado normalmente na terça-feira, dia 28, no Marajoara e Novos Horizontes; até lá, moradores devem manter as sacolas com materiais recicláveis em casa

A Prefeitura de Nova Odessa informa que, com a ocorrência do feriado de Tiradentes, não haverá coleta de recicláveis do projeto Recicla Fácil nos bairros Jardim Marajoara e Jardim Novos Horizontes, na próxima terça-feira, dia 21 de abril.

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A Secretaria Municipal de Meio Ambiente orienta os moradores desses bairros – que participam da fase piloto do projeto – a não colocarem as sacolas recicláveis na calçada nesse dia. A coleta será retomada normalmente na próxima terça-feira, 28 de abril.

“Pedimos a compreensão de todos mantendo os materiais recicláveis em casa até a semana seguinte”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Brocchi.

O Recicla Fácil, lançado recentemente, distribuiu sacolas retornáveis aos domicílios dos dois bairros e prevê coleta todas as terças-feiras (exceto feriados). A iniciativa vem contribuindo para aumentar o volume de recicláveis processados pela Coopersonhos, que é parceira no projeto.

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