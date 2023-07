Xuxa tem treta com Marlene Mattos após doc

Xuxa e Marlene Mattos romperam após documentário?

Pelo Instagram, a diretora fez uma publicação que, aparentemente, foi uma indireta para ex-pupila:

“Um vento que precisa ser identificado e aproveitado. Eu faço isso sempre. Os ventos não passam por mim sem que eu os aproveite.”

Marlene Mattos foi a diretora responsável pela carreira da loira. A parceria entre elas foi extremamente bem-sucedida e rendeu grandes conquistas. No entanto, a relação profissional chegou ao fim em 2002, e desde então, as duas vivem em pé de guerra.

Toda semana, às quintas-feiras, um novo episódio de ‘Xuxa, o documentário’ é disponibilizado no Globo Play.

Tati Pinheiro, ex-Abelhuda, fala sobre relação com A Rainha dos baixinhos e diretora



A cantora Tati Pinheiros que ficou conhecida nos anos 80 através do grupo infantil Os Abelhudos, contou em seu canal do Youtube sobre a relação que teve com a Xuxa e a empresária M. Mattos.

Tati conviveu por muitos anos com elas, já que Os Abelhudos, e ela posteriormente em carreira solo se apresentavam sempre nos programas apresentados pela ‘Rainha dos Baixinhos’, e também viajam com os shows da Loira em diversas cidades do Brasil.

No vídeo, Tati Pinheiro conta uma situação que viveu em um desses shows, onde o elevador parou entre dois andares e Xuxa ficou muito nervosa e não queria descer do elevador, já que o mesmo continuava parado entre os andares. Mesmo vendo a Loira nervosa, Marlene não queria esperar que o resgate chegasse e a apresentadora se acalmasse, e exigiu que ela pulasse dalí.

O vídeo completo pode ser visto no canal oficial de Tati Pinheiro no Youtube: Tati Pinheiro Oficial – YouTube

Tati esclarece também que é muito grata às duas, pois sempre apoiaram a sua carreira musical.

