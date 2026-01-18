Um YouTuber que veio morar em Americana decidiu se mudar da cidade e colocou seus móveis à venda.

Ele mora hoje na região da Praia Azul e tem muitos itens para vender até o final do mês.

Mensagem do YouTuber

Sou do Rio de Janeiro e vim morar em Americana. – Praia Azul

Tenho 23 anos e trabalho com internet, YouTube e etc, estou de mudança para outro estado e preciso muito vender meus moveis, sao todos novos, compramos tudo novo e estamos vendendo tudo por R$ 5000 pra ser mais rapido, pois nao temos muito tempo para entregar o apartamento, os moveis sao todos novos pois como trabalhamos com internet quase não ficamos em casa

Numero pra contato 21996334495

