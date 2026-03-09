Zezé e Tarcísio concluem ações de saneamento básico no Monte Sinai

No sábado (7), prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes, participou de cerimônia em Paulínia, onde foi contemplado com uma placa comemorativa pelos serviços que contribuem na regularização da ocupação e beneficiam 650 famílias

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O sonho da regularização do Monte Sinai está cada vez mais próximo. A Prefeitura de Hortolândia avança na implantação de rede de esgoto na área por meio de parcerias que trazem o desenvolvimento à cidade. Durante o sábado (7), o prefeito Zezé Gomes, ao lado do Governador Tarcísio de Freitas, recebeu a entrega de uma placa simbólica que marca a conclusão da implantação do sistema subterrâneo de saneamento básico do Monte Sinai.

A ação ocorreu na cerimônia de entrega da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) de Paulínia, evento organizado pela Sabesp (Companhia de Abastecimento Básico do Estado de São Paulo) e, De acordo com a Secretaria de Habitação, a medida que intensifica a infraestrutura no local vai beneficiar aproximadamente 650 famílias.

“O Monte Sinai é fruto de uma ocupação ocorrida há mais de 20 anos e o nosso Governo vem trabalhando forte para que possamos garantir a regularização e, consequentemente, a infraestrutura necessária, oferecendo dignidade para as pessoas que moram no bairro. O saneamento básico é mais um importante passo para todas as pessoas que vivem ali. O trabalho segue e, assim como em toda a cidade, vamos avançando no desenvolvimento cuidando das pessoas com um olhar especial e atendendo as demandas que trazem melhoras no cotidiano da população”, destacou o prefeito Zezé Gomes.

Regularização

Em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), as 152 unidades habitacionais que vão receber moradores de áreas de risco da região do Monte Sinai continuam em construção. Segundo a Secretaria de Habitação, a área doada pelo órgão ao município para a implantação das unidades é de aproximadamente 220 mil metros quadrados.

Além dos apartamentos e da implantação das redes de águas e esgoto, realizada em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), na região, a iluminação das ruas é fruto de parceria com a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz). A distribuição de energia elétrica acontece com iluminação de LED. Em 2022, na área, foram instalados 117 postes e cerca de 5.700 metros de cabos para a implantação da rede elétrica.

Em cada lote, também foram instalados gratuitamente e de maneira individual, o poste padrão de entrada e o relógio de medição do consumo de energia. Também de forma gratuita foram instalados os kits cavaletes para hidrômetro. No Monte Sinai, ainda acontece a abertura e o nivelamento de sete vias na região realizada por equipes da Prefeitura com maquinário específico.

“Parte da área cedida pela CDHU será preservada como área ambiental, garantindo, também, proteção ao meio ambiente. Conversamos com estas pessoas, estamos monitorando toda a área e, em breve, os avanços vão trazer ainda mais benefícios para todos os moradores do Monte Sinai.Todos estes avanços acontecem dentro do contexto de regularização fundiária do bairro, Também estamos estudando a ampliação da coleta do lixo doméstico”, explica o secretário de Habitação, Renato Franceschini.

Leia + sobre política regional