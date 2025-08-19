100 Milhas Piracicaba tem mais de 50 pilotos já confirmados
Fim de semana de muita velocidade com a disputa da edição 2025 das 100 Milhas Piracicaba, até agora 51 pilotos já estão confirmados para alinharem seus possantes motores no grid de largada para a prova que acontecerá pela 36ª vez nos dias 22, 23 e 24 de agosto, no Autódromo do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo.
Tradicionalmente, a corrida principal tem largada prevista para às 15h do domingo (24) e terá duração de 78 voltas para completar as 100 milhas que deve durar cerva de duas horas.
Porém, o evento contará com a corridas preliminar das Fórmula Vee, Open e Fórmula 1600. A entrada ao evento é um quilo de alimento não perecível por pessoa.
Entre os confirmados, na categoria principal que reúne carros e gaiolas das categorias Tubular e Marcas e Pilotos, já são 18 veículos inscritos.
Preliminares
Dentre as outras categorias que farão parte da programação das 100 Milhas de Piracicaba, correndo as provas preliminares, a Fórmula 1600 já tem 11 pilotos inscritos.
A equipe Juka Racing vem para as prova com cinco pilotos, Luiz Las Casas, Leo Tafner, Gabriel de Souza, Danilo Gandelim e Victor Sgarbi representarão a equipe do preparador piracicabano Juka Gandelim.
Já a equipe San Race, do preparador Sandro Freitas, terá quatro bólidos inscritos e que serão pilotados por Alexandre Louza, Caio Borges, Daniel Rienda e Marcos Fortuna.
Dinho Ferreira, engenheiro da equipe Art Racing, confirmou dois pilotos na pista, mas ainda não divulgou os nomes que defenderão os carros de sua equipe nas duas provas da categoria Fórmula 1600.
A outra preliminar será com os carros da Fórmula Vee e que disputarão três provas ainda no sábado (23). A categoria tem 12 pilotos inscritos na prova principal, e outros 10 na Open, modalidade desse campeonato exclusivo para iniciantes no automobilismo.
Serviço
As 100 Milhas Piracicaba têm realização do ECPA, com o apoio da Prefeitura de Piracicaba e patrocínio da Ritec e AVT.
36ª edição do 100 Milhas Piracicaba
Dias 22, 23 e 24 de agosto
Local: ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo)
Endereço: Rodovia SP-135 Km 13,5 – Piracicaba
Ingresso: 1 kg de alimento não perecível
Estacionamento: R$ 30
