16ª edição da Mostra Japão acontece no Complexo Usina Santa Bárbara de 23 a 25 deste mês

Mais um grande evento será realizado no Complexo Usina Santa Bárbara. Desta vez, o recinto receberá de 23 a 25 de fevereiro a 16ª edição da Mostra Japão, com o melhor da gastronomia e cultura japonesa. A entrada é 1 kg de alimento não perecível.

Serão mais de 50 expositores, grande variedade de pratos da gastronomia japonesa, restaurantes da Liberdade (o bairro mais japonês do Brasil), Concurso Cosplay com premiação, shows, espetáculos de Taiko e Shishimai (a dança do leão), apresentações da Broadway em versão japonesa, danças e entre outros.

Confira a programação completa:

SEXTA FEIRA (23)



• 18h – Abertura ao público

• 18h30 – Apresentação de Karatê

• 19h – Show Luis Yabiko

• 20h – Odori Nipo de Piracicaba

• 20h30 – Show Grupo Todos Nós

• 21h30 – Bon Odori



SÁBADO (24)



• 11h – Abertura ao público

• 12h30 – Show Grupo Todos Nós

• 13h – Shido Dojo

• 13h30 – Show Sergio Tanigawa

• 14h – Show Mitsuba Soran

• 14h30 – Mitsuba Taiko (Espetáculo de Taiko)

• 15h – Abertura para autoridades

• 16h – Ryukyo Koku Matsuri Daiko (Espetáculo de Taiko) e Shishimai (A Dança do Leão)

• 16h30 – Mitsuba Soran

• 17h – Show Grupo Todos Nós

• 18h – Mitsuba Taiko (Espetáculo de Taiko)

• 19h – Show Sergio Tanigawa

• 20h – Ryukyo Koku Matsuri Daiko (Espetáculo de Taiko) e Shishimai (A Dança do Leão)

• 20h30 – Show Grupo Todos Nós

• 21h30 – Bom Odori



DOMINGO (25)



• 11h – Abertura ao público

• 12h30 – Kyuryu Daiko (Espetáculo de Taiko)

• 13h – Odori (Nipo Piracicaba)

• 13h30 – Show Grupo Todos Nós

• 14h30 – Show Banda Elisios

• 16h – Concurso Cosplay (premiação)

• 17h30 – Kyuryu Daiko (Espetáculo de Taiko)

• 18h – Premiação do concurso Cosplay

• 18h30 – Show Joe Hirata

• 19h30 – Odori Nipo Piracicaba

• 20h – Show Grupo Todos Nós

• 21h – Bom Odori

Serviço:



16ª edição da Mostra Japão



Sexta-feira (23), das 18 às 22 horas

Sábado (24) e domingo (25), das 11 às 22 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP



Entrada gratuita | 1 kg de alimento não perecível

Contato Assessoria: Christiane Keiko (47) 9971-2861