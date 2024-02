O prefeito Leitinho Schooder e o vice Alessandro Mineirinho anunciaram nesta sexta (16) a instalação da nova loja da Rede Crema em Nova Odessa.

Com investimento de R$ 35 milhões e a geração de até 300 novas vagas de emprego diretas e indiretas, a nova loja – a quarta da rede – vai ser construída na esquina da Rodovia Rodolfo Kivitz com a Avenida São Gonçalo, altura do Jardim Capuava, e deve ser inaugurada dentro de 15 a 18 meses. Ou seja, no 1º semestre de 2025.

O anúncio foi feito após reunião recente com os diretores da rede, Antonio Aparecido de Melo (Comercial) e Demilson Guedes de Melo (Financeiro). Participaram também o gerente de Operações do Crema, Rogério Ferrari, o empreendedor novaodessense José Messias Sposito Junior, da Midas Incorporadora e Administradora Ltda, e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi.

As três lojas da rede estão localizadas em Americana e Santa Bárbara d’Oeste – cidades que são acessadas exatamente pela Rodovia Rodolfo Kivitz, região onde também se encontram diversos condomínios residenciais de Nova Odessa, tornando-se um novo “eixo” de desenvolvimento da cidade.

A nova unidade do Crema vai ser construída em uma área de 22 mil metros quadrados e terá mais de 310 vagas de estacionamento. Com quase 8 mil metros quadrados de área construída, ela terá acesso tanto pela Rodolfo Kivitz quanto pela São Gonçalo.

“Colocar uma loja do Crema em Nova Odessa sempre foi um sonho. Há 35 anos, foi aqui que começamos a vender frutas nos bairros dessa cidade, que sempre nos acolheu. O Crema foi crescendo e Nova Odessa também, e a cada ano a vontade era grande. E com a vontade de Deus e a da gente, chegou a hora de dar um presente para essa cidade maravilhosa que é Nova Odessa”, garantiu Antonio Aparecido na ocasião.

“Essa loja que vamos trazer vai impactar positivamente Nova Odessa, porque vamos agregar diversos serviços e outras lojas, além do supermercado. Temos a confiança e a credibilidade do consumidor da cidade e, agora, também da gestão do prefeito Leitinho, então vamos montar uma loja muito bonita mesmo”, completou o executivo da rede.

“É sem dúvida um empreendimento muito bonito e muito importante para nossa cidade, em um local estratégico, aumentando assim a concorrência e diversificando as opções de compras dos nossos consumidores. Vai marcar esse novo eixo de desenvolvimento de Nova Odessa, que está sempre de portas abertas para novos empreendimentos. Hoje os empresários têm na Prefeitura uma parceira para ajudar a gerar empregos e renda em nossa cidade. Assim, ganha a população e ganha o setor produtivo”, agradeceu o prefeito Leitinho.

“Era um sonho da empresa já faz um tempo ir para a cidade de Nova Odessa, cidade que vem crescendo assim como nossa rede, então vimos a oportunidade de, nesse momento, concretizar esse sonho, que será mais um benefício para a cidade e seus habitantes. Acreditamos muito no potencial de Nova Odessa e estaremos em uma das regiões da cidade que mais estão crescendo”, completou Demilson Guedes.

“A gente quer trazer novas empresas e comércios para nossa cidade, por isso sempre abrimos as portas da Prefeitura para os empreendedores interessados em investir aqui. É o mínimo que uma gestão séria pode fazer para ajudar a criação de vagas de emprego e renda para nossos trabalhadores e também impostos para a própria cidade aplicar na qualidade de vida da nossa gente”, finalizou o vice-prefeito Alessandro Miranda.

