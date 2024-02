3 curiosidades que você pode não saber sobre alguns jogos de futebol famosos

Você sabia que os jogos sobre esportes aparecem entre os 5 gêneros mais vendidos? Ao lado de títulos de aventura, tiro, simulação e batalha em dispositivos móveis, o esporte desponta como um sucesso.

Uma das curiosidades mais conhecidas do mundo dos videogames esportivos é o fato de que o primeiro jogo eletrônico de todos os tempos foi um título do gênero, no caso um inspirado pelo tênis. Poucos sabem, porém, que esse título inicial foi posteriormente adaptado para um game de futebol.

Atualmente, os títulos de futebol existem tanto em plataformas online, quanto para consoles físicos e em versões mobile. Isso garante variedade de dar inveja a outros gêneros, colocando os jogadores no papel não somente dos atletas, mas também dos gestores. As formas de explorar são inúmeras.

Para a lista abaixo, nós separamos 3 títulos que possuem curiosidades interessantes que merecem ser contadas (ou recontadas). A ideia é manter viva a memória de um dos gêneros mais populares de todos, responsável pela entrada e estadia de parcela considerável dos gamers pequenos e grandes.

1 – Pelé’s Soccer

“Pelé’s Soccer” é o nome de um jogo publicado em 1980 para o lendário Atari 2600. Mais do que um título de futebol, o game é conhecido por ser uma das primeiras parcerias diretas entre um futebolista e uma produtora de videogames, unindo mundos que, em um primeiro momento, pareciam distantes.

É impossível dizer quanto tempo demoraria até que atletas tivessem suas imagens e nomes colocados de maneira tão proeminente quanto Pelé. Um sucessor (e talvez o maior exemplo dentre os jogos esportivos) é a franquia “Tony Hawk’s Pro Skater”, a qual é um sucesso de público e crítica até hoje.

2 – Luva Melhor do Mundo

A regulamentação das casas de apostas e cassinos online fez com que aumentasse o número de parcerias entre plataformas e celebridades. Isso não foi diferente com o influencer Luva de Pedreiro, conhecido pela sua paixão pelo futebol. Assim surgiu a parceria Bet Luva de Pedreiro nas apostas.

O jogo tem o nome de “Luva Melhor do Mundo” e conta com recursos como os bordões do influencer diante de vitórias do jogador. O título é simples e consiste na marcação de gols, cujos acertos acumulam pontos e erros resetam o contador. Em todos os casos, deve-se jogar com responsabilidade e lembrar que isso não se trata de um investimento.

3 – FIFA

Mais do que somente um jogo, “FIFA” é uma franquia que, infelizmente, foi descontinuada em 2022, sendo substituída pela EA Sports FC. Dentre seus inúmeros recordes, FIFA tem a distinção de ser a sexta série de jogos mais vendidas de todos os tempos, e a maior quando o assunto são os esportes.

A decisão de aposentar a marca em favor de EA Sports FC gerou controvérsia entre fãs e críticos, levando em conta que FIFA existia há quase trinta anos, tendo seu primeiro título lançado em 1993. De toda forma, é inegável o impacto que a série teve (e ainda continuará a ter) no mundo dos games.

E você, conhece mais alguma curiosidades sobre jogos de futebol famosos? Não precisa nem mesmo ser sobre um jogo mais vendido ou mais conhecido, mas um favorito pessoal. No fim das contas, toda a indústria dos games se vale da conexão que jogadores possuem com títulos e gêneros diversificados.