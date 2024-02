Americana recebe 2 assembleias da Sicredi Dexis

Americana receberá duas das 112 assembleias de prestação de contas

aos associados da Sicredi Dexis que estão sendo realizadas nos dois estados de atuação da cooperativa de crédito — Paraná e São Paulo. As reuniões de núcleos tiveram início em e seguem, simultaneamente, nos dois estados e culminam em 20 de março, com a Assembleia Geral Ordinária (AGO) em Maringá/PR.

Como Americana possui duas agências (Cillo e Centro), a instituição financeira precisa realizar suas assembleias que acontecerão, respectivamente, nos dias 27 e 28 de fevereiro, no salão de eventos Villa São Vito, ambas a partir das 18h.

RESULTADOS DE 2023

Para a cooperativa, 2023 foi um ano positivo, com indicadores inéditos. A Sicredi Dexis concedeu R$ 7,1 bilhões em crédito, uma alta de 61% em relação ao ano anterior. Com crescimento de 63%, o patrimônio líquido superou, pela primeira vez, R$ 1,1 bilhão, os recursos para porte (volume de negócios) totalizaram R$ 12 bilhões e a captação alcançou R$ 9,4 bilhões. Já o resultado somou R$ 155,9 milhões, sendo que R$ 65,9 milhões foram pagos em juros ao Capital Social, com remuneração de 13,09% no ano, e outros R$ 11 milhões serão divididos conforme aplicações, depósitos à vista e operações de crédito. A Sicredi Dexis encerrou o ano com 234 mil associados, 96,3 mil poupadores e 24,5 mil co-titulares, atingindo quase 355 mil relacionamentos.

MAIS SOBRE AS ASSEMBLEIAS

Nas assembleias também serão discutidos temas como a destinação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates) e a eleição do Conselho de Administração para a gestão 2024-2027, composto por 15 membros e posse, em março, na Assembleia Geral Ordinária (AGO).

Os associados conhecerão ainda detalhes de três campanhas importantes neste ano: Capital Premiado, que terá prêmios de R$ 5.000 mensais e um veículo Volvo EX 30 100% elétrico para quem aplicar no Capital Social da cooperativa; Poupança Premiada, que distribuirá R$ 2,5 milhões em prêmios; e a campanha União Solidária, com sorteios de 12 Iphone e 3 carros 0 km.

Oportunidade para conhecer os resultados e participar das decisões, incentivando a gestão transparente, as assembleias são conduzidas pelo presidente da Sicredi Dexis, Wellington Ferreira, pelos diretores Rogério Machado e Walter Silva, pelos superintendentes David Conchon, Edson Rocha e Sergio Gentilin. O processo de prestação de contas será encerrado com a Assembleia Geral Ordinária.

ESTADO DE SÃO PAULO

Saiba as demais datas, horários, locais e municípios das regiões Centro e Centro Leste Paulista que receberão as assembleias de prestação de contas:

20/02/2024 18h Ipeúna Salão Paroquial São Sebastião — Rua 2, 248 — Centro — Ipeúna/SP 20/02/2024 18h Mococa Vale Imperial I — Estrada Gentil Ferreira da Silva, s/n — Mococa/SP 20/02/2024 18h Charqueada R Santa Cecília, 77 – Charqueada/SP 20/02/2024 18h Águas da Prata Av. Marginal Gelsio Grespan, 101 – Jardim Paineiras – S. J. Boa Vista/SP 20/02/2024 18h Mogi Guaçu Rua José Bueno Ávila, 290 — Loteamento Parque Real Guaçu — Mogi Guaçu/SP 21/02/2024 18h Leme Salão Espaço Estações — Avenida Jambeiro Costa, 2862 — Leme/SP 21/02/2024 18h Santa Gertrudes Buffet Ideal — Avenida Um, 119 — Centro — Santa Gertrudes/SP 21/02/2024 18h Iracemápolis Rua José Emidio, 62 – Parque Dr. Dimas C. Ometto – Iracemápolis/SP 21/02/2024 18h Itapira Rua Marechal Rondon, 60 — Nova Itapira — Itapira/SP 21/02/2024 18h Limeira Centro Buffet Zarzuela – R. José Jorge Rodrigues, 469 – Limeira/SP 22/02/2024 18h Aguaí Rua Capitão Silva Borges, 388 — Centro — Aguaí/SP 22/02/2024 18h Itapira Centro Rua Marechal Rondon, 60 — Nova Itapira — Itapira/SP 22/02/2024 18h Estiva Gerbi Rua Alberto Caleffi Gerbi, 620 — Centro — Estiva Gerbi/SP 22/02/2024 18h Vargem Grande do Sul Rua Santana, 354 — Vargem Grande do Sul/SP 22/02/2024 18h Limeira Vila Cidade Jardim Buffet Zarzuela – Rua José Jorge Rodrigues, 469 – Limeira/SP 26/02/2024 18h São Sebastião da Grama Chácara do Ike — R. Ambrósio Rodrigues, s/n — Zona Rural — São Sebastião da Grama/SP 27/02/2024 18h São Benedito das Areias Rua Calimério Gomes, s/n – São Benedito das Areias – Mococa/SP 27/02/2024 18h Santa Cruz das Palmeiras/Tambaú Buffet O Casarão – Av. Ricardo Ap. Bellomi, 735 — Jardim Bela Vista — Santa Cruz das Palmeiras/SP 27/02/2024 18h Americana Cillo Rua São Paulo, 310 — Jardim São Vito — Americana/SP 27/02/2024 18h Divinolândia Sitio Vô Jordão — Rodovia SP-344, Km 276 — Divinolândia/SP 28/02/2024 18h Americana Centro Rua São Paulo, 310 — Jardim São Vito — Americana/SP 28/02/2024 18h Mogi Mirim Espaço Núcleo Eventos — Rua Laura Albani de Barros, 157 — Saúde — Mogi Mirim/SP 28/02/2024 18h Santo Antônio do Jardim Salão Paroquial — Praça João Pessoa, 78 — Centro — Santo Antônio do Jardim/SP 29/02/2024 18h Santa Bárbara d’Oeste Clube Barbarense – Av. Monte Castelo, 850 – Centro – Santa Bárbara d’Oeste/SP 04/03/2024 18h Piracicaba Avenida Independência Beira Rio Palace Hotel – Rua Luiz de Queiroz, 51 – Centro – Piracicaba/SP 05/03/2024 18h Piracicaba Vila Rezende Beira Rio Palace Hotel – Rua Luiz de Queiroz, 51 – Centro – Piracicaba -SP 06/03/2024 18h Piracicaba Santa Terezinha Clube de Campo de Piracicaba (CCP) – Av. Torquato da Silva Leitão, 297 – São Dimas – Piracicaba (SP) 07/03/2024 18h Piracicaba Centro Clube de Campo de Piracicaba (CCP) – Av. Torquato da Silva Leitão, 297 – São Dimas – Piracicaba/SP

SOBRE A SICREDI DEXIS

A Sicredi Dexis é uma cooperativa com 38 anos de história, completados em setembro de 2023, e é a maior cooperativa do sistema Sicredi. Atualmente, a instituição financeira possui 113 agências espalhadas por 110 municípios atendidos na sua área de atuação: o norte e noroeste do Paraná, e as regiões centro e centro leste paulista, no interior de São Paulo. Atualmente, a Sicredi Dexis, maior cooperativa dentro do sistema Sicredi, conta com 1.400 colaboradores e aproximadamente 400 mil associados — entre titulares, cotitulares e poupadores — que, como são sócios, têm participação nas decisões e resultados.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Do total, 1,2 milhão de novas associações chegou nos últimos 12 meses — número que representa um crescimento de 14,6%. Por dia útil, uma média de 4,8 mil pessoas chegaram ao Sicredi no último ano. O aumento acompanha a expansão da instituição financeira cooperativa, que hoje está presente em todo o Brasil em mais de 1.800 municípios. Com 2.500 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

