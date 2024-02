Prefeito Chico vistoria obras de saneamento da Gruta Dainese

O prefeito Chico Sardelli vistoriou as obras de saneamento da Gruta Dainese, nesta quinta-feira (15). O trabalho está atualmente na margem esquerda do córrego, com as equipes executando a instalação do coletor de esgoto no bairro Parque da Liberdade.

No total, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) vai instalar mais de 2 mil metros de rede de esgoto, que vão elevar o índice de coleta e tratamento na cidade e recuperar a condição natural da Gruta Dainese.

“Tudo está caminhando dentro do esperado. É uma obra importantíssima, que vai acabar com o despejo de esgoto na Gruta e colocar Americana próxima de ter 100% do esgoto tratado e coletado como um todo”, disse o prefeito Chico.

O andamento do trabalho também foi destacado pelo vice-prefeito Odir Demarchi, que acompanhou a vistoria nas obras. “Esse investimento em saneamento vai trazer mais qualidade de vida à população e aumentar a preservação do Meio Ambiente em Americana”, ressaltou Odir.

A primeira etapa foi concluída com investimento de R$ 500 mil e contrapartida da empresa Loteamento Industrial Jair Zanaga para a instalação dos coletores finais do esgoto, desde a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da Balsa até a Rua Florindo Cibin. Também já foram instalados coletores e emissários na região dos bairros Jardim da Paz, Parque da Liberdade e Parque Gramado.

“O cronograma está seguindo dentro das expectativas, e já interligamos também a linha de recalque do Jardim da Paz à rede recém-construída, viabilizando que parte da obra já possa entrar em operação”, explicou o superintendente do DAE, Marcos Eduardo Morelli.

A fase atual tem investimento total de R$ 8,5 milhões, sendo R$ 7,2 milhões do governo federal, por meio do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), e R$ 1,3 milhão do DAE. Ainda na margem esquerda, haverá a instalação de três EEEs (Estações Elevatórias de Esgoto) em linha, com investimento de R$ 1,2 milhão da autarquia.

Posteriormente, o alvo será a margem direita do córrego, com a instalação de coletores e a construção de uma nova ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) para tratar os resíduos dos bairros Morada do Sol, Parque das Nações e São Roque.