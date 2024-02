Flamengo lidera com mais seguidores no WhatsApp

Flamengo- Além das redes sociais, mais uma ferramenta surgiu

em setembro de 2023 como uma nova alternativa para clubes e torcedores estarem mais próximos. O Whatsapp permitiu que canais fossem criados no aplicativo para o disparo de mensagens em massa e a maioria dos clubes da Série A adotaram. Cinco meses depois, o levantamento do SDA mostra que o Flamengo conseguiu números altíssimos, enquanto os outros clubes ainda tentam mostrar sua força.

Foram analisadas a presença de 21 clubes brasileiros nos canais de WhatsApp. São eles: Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Palmeiras, Grêmio, Bahia, Botafogo, Fortaleza, Athlético Paranaense, São Paulo, Internacional, RB Bragantigo, Cuiabá, Santos, Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense.

Além de Cuiabá, Santos, Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense, que não aderiram à nova ferramenta, o São Paulo tem um canal oficial, mas não usa.

Flamengo no topo, com sobras

O levantamento mostra que o Flamengo tem 4,4 milhões de seguidores no seu canal oficial do WhatsApp. Para efeito de comparação, o time da Gávea tem mais seguidores que a soma de todos os clubes analisados, que ficaria com 2,6 milhões. PSG, Bayern de Munique e Chelsea também aparecem atrás do rubro-negro no número de seguidores, com aproximadamente 3, 2,7 e 1,4 milhões respectivamente.

Porém, comparado a outras redes sociais, ainda é possível ver uma baixa adesão por parte dos torcedores. No Instagram, o Flamengo possui 19,2 milhões de seguidores e no Twitter são 10,6 milhões. Mesmo que o WhatsApp seja usado por cerca de 147 milhões de pessoas no Brasil, a ferramenta criada ainda não bombou tanto.

O top 5

Além do Flamengo em primeiro lugar, o levantamento do Apostagolos aponta o Atlético Mineiro em segundo com pouco mais de 488 mil pessoas acompanhando as principais notícias pelo WhatsApp. Em constante rivalidade pelo tamanho da torcida com o Flamengo, o Corinthians aparece em terceiro lugar com 40,8 mil seguidores.

O Cruzeiro ficou na quarta posição, com mais de 39,8 mil de integrantes no seu canal e o Vasco fecha o top 5 com 28,3 mil seguidores.

Veja os dez clubes brasileiros com mais seguidores no Whatsapp (números de 9/2/2024):

