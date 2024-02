Tivoli Shopping terá Semana do Cinema com ingressos a R$12

Entre os dias 22 e 28 de fevereiro, o Moviecom do Tivoli Shopping realiza a especial Semana do Cinema, quando os ingressos terão o preço único promocional de R$12. A ação é válida para todas as sessões nas salas tradicionais.

Para garantir ainda mais diversão aos consumidores, o combo especial de pipoca grande com dois refrigerantes de 500 ml custará apenas R$29.

Mais notícias da cidade e região

A Semana do Cinema é uma iniciativa da Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex) e a Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), com o objetivo de celebrar a magia da experiência cinematográfica.

“O Tivoli Shopping valoriza as ações que incentivam a cultura e o lazer, como a Semana do Cinema. Essa é uma ótima oportunidade para assistir aos filmes com a família e por um valor muito acessível”, ressaltou a coordenadora de Marketing do shopping, Paula Funichello.

Os ingressos estarão disponíveis para compra em todos os canais – na bilheteria, no terminal de autoatendimento e no site para compra online.

SERVIÇO

Semana do Cinema Moviecom

Data: 22 a 28 de fevereiro

Local: Moviecom Tivoli Shopping

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 143 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Site: www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: Tivoli Shopping