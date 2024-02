A espera está chegando ao fim. No próximo dia 24 de fevereiro, Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam se enfrentam no Fight Music Show 4, em São Paulo

e o aquecimento para o embate entre essas feras será especial. Nos dias 22 e 23 de fevereiro, o público poderá conferir uma agenda de eventos gratuita que contará com treino aberto, pesagem cerimonial e competição, no Shopping D. O local, que completou 3 décadas de existência esse ano, passa por um reposicionamento e quer se tornar cada vez mais palco de eventos deste porte, unindo entretenimento e diversão para os moradores da capital.

No dia 22, às 11h, o público poderá assistir gratuitamente ao treino dos competidores e no dia 23, às 19h30, a tão esperada pesagem, um grande momento entre os lutadores, também poderá ser acompanhado pelos fãs do esporte e púbico em geral. Os dois eventos são uma grande preparação para o grand finale e a batalha entre as duas celebridades.

Sobre a luta

Trazendo um card eletrizante com lutas de Boxe e MMA, o Fight Music Show 4 acontece no próximo dia 24 de fevereiro (sábado), a partir das 19h, na Arena Vibra São Paulo. Além da aguardada luta principal entre Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam, o evento colocará em ação nomes como Nego do Borel, MC Gui, Fábio Maldonado, Fernanda Lacerda e Thomaz Costa, dentre outras atrações, unindo lutas e entretenimento em um espetáculo único. Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos no site www.uhuu.com.

As provocações entre Kleber Bambam e Popó têm crescido intensamente nas últimas semanas. Aos 45 anos, o ex-campeão do BBB fará sua estreia no Boxe, e se mostra confiante para surpreender e “quebrar a banca”. Já Acelino Freitas, de 48 anos, é tetracampeão mundial na nobre arte e irá estrelar sua quarta edição do Fight Music Show, tendo enfrentado anteriormente Whindersson Nunes, Pelé Landy e Junior Dublê.

TREINO ABERTO

Local: Shopping D

Dia: 22 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 11h

Endereço: Avenida Cruzeiro do Sul, 1100

PESAGEM CERIMONIAL + FACE SLAP

Local: Shopping D

Dia: 23 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: A partir das 19h30

Endereço: Avenida Cruzeiro do Sul, 1100

FIGHT MUSIC SHOW 4

Data: 24 de fevereiro de 2024 (sábado)

Horário: A partir das 19h

Local: Vibra São Paulo | Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida, São Paulo (SP)