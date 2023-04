19 anos e já devia pra Justiça

Um rapaz de 19 anos que já devia pra Justiça

foi capturado em ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste neste feriado de Tiradentes.

O caso aconteceu no meio da tarde no Condomínio Manacá, bairro Bosque das Árvores. O rapaz estava em atitude suspeita e foi reconhecido pelos Guardas.

Abaixo relato pormenorizado da ação desta sexta-feira.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’Oeste-SP

.

.APOIO TÁTICO 01

.🚨GCM Ferreira

.🚨GCM Edmilson

.🚨GCM Sernajoto

.

.Apoio: Moto 02

Moto 07

.

.📍DATA: 21 de Abril 2023

.📍HORA: 16h30min

.📍LOCAL: Rua Ruth Garrido Roque n°1190, condomínio Manacá, bairro bosque das árvores.

.

🛑 MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

.

. Síntese:

.

Durante patrulhamento tático pelo condomínio Manacás essa equipe visualizou E.G.C.B.S de 19 anos adentrando um alambrado e vindo sentindo aos blocos, e sendo do nosso conhecimento que havia contra ele um mandado de busca e apreensão por ato infracional -tráfico de drogas, foi abordado e em busca pessoal nada ilícito localizado.

Foi informado que havia em seu desfavor um MBA expedido pela 2ª Vara do Foro de Mairinque, diante dos fatos o adolescente foi apresentado junto ao plantão policial onde foi confirmado seu débito com a justiça, sendo elaborado o B.O/P.C pertinente a internação, após permancendo a disposição da justiça.

