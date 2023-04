Palestra. Educação para vencer o bullying

Educadores e pais podem ajudar crianças e adolescentes que sofrem de bullying a lidar com esse tipo de agressão, transformando-a numa oportunidade de desenvolver uma autoestima verdadeira. No próximo dia 26 será realizada uma palestra online e gratuita promovida pela Brahma Kumaris para ensinar como isso é possível.

Sancionada no exato dia do massacre em Realengo, ocorrido cinco anos antes (2011), a Lei nº 13.277/2016 estabelece e reforça o apelo por mais empenho em medidas de conscientização e prevenção ao bullying.

A Brahma Kumaris, que acredita no bem comum, independente de raça, religião, condição social, opção sexual e área de atuação, faz parte de uma rede ampla que reflete sobre o tema bullying e ciberbullying, propondo ações e intervenções que envolvam a sociedade.

PALESTRA

26/ABRIL (DOMINGO)

EDUCAÇÃO PARA VENCER O BULLYING

PALESTRANTES:

ANNA MARIA DE OLIVEIRA

Dentre as suas realizações ao longo de 29 anos de experiência na área educacional, criou a abordagem integrativa Meditação e Yoga Lúdico na Educação. Fundou a Academia Confluência com foco em desenvolvimento humano para autogestão e é colunista no site EuSemFronteiras.

ALINE DE ARAUJO

Pedagoga, adepta da meditação e yoga como prática de vida e como ferramenta para auxiliar na busca do autoconhecimento. Em seu trabalho, busca nutrir uma cultura de paz baseada em valores e na comunicação não-violenta.

Horário:

19h – meditação

19h30 – palestra

Evento on line, gratuito e ao vivo através da plataforma ZOOM:

ID 938 0846 7812

Senha: 010122

Link direto: https://cutt.ly/iUIhmLr