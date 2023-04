Natal quer aumento no adicional de periculosidade dos GMs

Em requerimento protocolado na Câmara de Nova Odessa o vereador Cabo Natal

solicita informações do prefeito sobre a possibilidade aumentar o percentual do adicional de periculosidade concedido aos Guardas Civis Municipais.

De acordo com levantamento que acompanha o requerimento, os guardas do município recebem adicionar de 30%, o mais baixo se comparado ao que é pago aos mesmos servidores de outras cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

A tabela que integra o requerimento contém dados extraídos dos portais de transparência dos municípios. A cidade que remunera com maior percentual de periculosidade é Indaiatuba, com 100%, seguida de Vinhedo, com 80%, Monte Mor, com 65% e Cosmópolis, com 60%.

Cidades como Americana e Jaguariúna pagam 50% de adicional de periculosidade.

Paulínia, Campinas, Santa Bárbara d’Oeste, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho e Pedreira pagam 30%, como Nova Odessa.

“Aumentar esse percentual é garantir a valorização dos guardas municipais, que tanto se dedicam pela segurança das famílias de nossa cidade. O salário dos GCMs da nossa cidade é um dos mais baixos da nossa região e o aumento no percentual de periculosidade poderia representar um pouco de justiça salarial”, afirmou Natal.

No requerimento o vereador pergunta se o adicional de periculosidade pago aos Guardas Civis Municipais, de 30% sobre o salário base, está previsto em lei. Questiona ainda se há possibilidade de aumentar o percentual e, caso seja possível, solicita que seja encaminhado à Câmara um cronograma para implementação do benefício.

Veja a tabela que integra o requerimento.