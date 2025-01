1a dama de Sumaré recebe doações da 1a dama do Estado

A 1a dama de Sumaré e presidente do Fundo Social, Débora Mikaelle Ventura Stein Sciascio, recebeu um caminhão com doações da primeira-dama do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas, nesta quarta-feira (13).

Entre os itens doados estão dois paletes com água mineral, 50 cestas básicas, cobertores e roupas. As doações serão encaminhadas para as famílias atingidas pelas chuvas.

Leia + sobre política regional

Agora, a Secretaria de Assistência Social fará o encaminhamento adequado dos itens doados pelo governo estadual.

Fala a 1a dama Débora

“Estamos muito próximos do governador Tarcísio de Freitas e da primeira-dama Cristiane, que prontamente e rapidamente nos atendeu. Agradeço muito a parceria e nosso foco sempre será atender quem precisa, especialmente nos momentos de emergência”, explicou Débora.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP