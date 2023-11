1º Pira Beer Festival vai reunir cervejarias artesanais de Piracicaba

Os amantes de cerveja terão três dias para experimentar o que há de melhor na produção das cervejarias artesanais de Piracicaba, em um só lugar. O 1º Pira Beer Festival – Festival de Cerveja Artesanal acontecerá de sexta-feira a domingo, dias 24, 25 e 26, no entorno do Casarão do Turismo, na Rua do Porto.

O evento contará com tendas das cervejarias artesanais de Piracicaba, participação de foodtrucks do Empreenda Pira, projeto da Semdettur, e restaurantes da cidade, além de programação musical, com apresentação de bandas durante os três dias do festival, tudo com entrada gratuita.

A programação contará com a participação de nove cervejarias que compõem Piracerva (Associação das Cervejarias da Região de Piracicaba). Segundo Alessandra Freire, diretora municipal de Turismo, um dos critérios para participação da cervejaria está o de oferecer ao público pelo menos três tipos diferentes de cerveja. O valor será entre R$ 12 e R$ 25 o copo.

A programação do festival contará ainda atrações musicais, com bandas e artistas locais de vários gêneros. Entre ele está Samba D’Aninha, Via Pública, Pa Moreno, Marcio Sartório Trio, Galera do Samba, Garage Bomb, Fuzz Trio e Geninho Morato.

ROTEIRO DA CERVEJA – Segundo Alessandra Freire, diretora municipal de Turismo, durante o 1º Pira Beer Festival será lançado o Roteiro Turístico Cervejeiro, passeio por cervejarias de Piracicaba que deve acontecer às sextas-feiras, com início às 18h.

“O objetivo tanto do Pira Beer quanto do roteiro é movimentar esse mercado em Piracicaba, que gera empregos e que atrai tanto piracicabanos quanto turistas”, disse.

A realização é da do pela Prefeitura, por meio do Departamento de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Turismo (Semdettur) e entre os parceiros já definidos para o 1º Pira Beer Festival – Festival de Cerveja Artesanal estão Piracerva (Associação das Cervejarias de Piracicaba), APL Cerva (Arranjo Produtivo Local de Máquinas, Equipamentos e Serviços Industriais para Cervejarias) e Engenho da Notícia. O festival conta com patrocínio é da Rohbrau e do Simespi.



SERVIÇO – 1º Pira Beer Festival – Festival de Cerveja Artesanal. Dias 24, 25 e 26/11. No entorno do Casarão do Turismo, na Rua do Porto.

