ClickBus terá passagens rodoviárias a R$ 4,90 na Black Friday

A ClickBus, maior plataforma de soluções para viajantes e viações do setor rodoviário no Brasil, promoverá ofertas de passagens rodoviárias a partir de R$ 4,90 e cupons de desconto exclusivos para Black Friday 2023. Os consumidores terão acesso a descontos imperdíveis por meio do aplicativo da empresa.

“Estamos comprometidos em proporcionar viagens acessíveis e convenientes para todos os brasileiros. Seguimos animados com as ofertas para este período e temos uma expectativa de aumento de 50% das vendas em comparação com a Black Friday de 2022”, diz Rodrigo Polacco , CPO & COO da ClickBus.

Para aquecer os motores, a empresa terá entre os dias 6 e 20 de novembro, algumas ofertas exclusivas. Para aqueles que querem conhecer os benefícios da compra online de passagens rodoviárias a empresa ofertará um cupom de R$ 30 Off para a primeira compra. Para quem já é cliente, haverá algumas cupons de desconto no link: https://clickb.us/3seZVQe

As promoções para a Black Friday 2023, estarão no ar no app entre os dias 23 e 26 de novembro, incluem viagens de ônibus a partir de R$ 4,90 para destinos selecionados, além de cupons exclusivos no app para os consumidores da ClickBus. Além das ofertas no aplicativo, por meio do site (mobile e desktop), os clientes terão acesso a passagens rodoviárias a partir de R$ 29,90.

Para aproveitar essas ofertas imperdíveis, os interessados devem visitar o site da ClickBus (https://www.clickbus.com.br/) ou fazer download do aplicativo de celular (iOS e Android).

Aumento na demanda e Black Friday

Nos últimos feriados a empresa já vem registrando um crescimento na demanda por passagens rodoviárias. Para o feriado de Finados, o crescimento foi de 55%, já para o 12 de outubro, a empresa registrou aumento de 49% nas vendas e para o 7 de setembro o crescimento foi de 50%.

Em 2022, a ClickBus teve um final de ano muito bom, inclusive com recordes de vendas. Apenas durante a campanha de Black Friday, a empresa vendeu mais de 270 mil passagens, já para 2023, a plataforma prepara campanhas ainda mais agressivas para o setor e prevê um aumento de 50% nas emissões online de passagens rodoviárias.

As viagens de ônibus estão se tornando cada vez mais atrativas, seja pelo seu custo-benefício ou até mesmo pela sua capilaridade. O modal rodoviário é perfeito para aqueles que pretendem conhecer o interior do Brasil. Muitas cidades famosas no turismo nacional são atendidas apenas por rodovias e são ótimas para levar as crianças a terem mais contato com a natureza e com diferentes culturas regionais.

De acordo com o executivo, os feriados recentes servem como um indicador para o período de alta demanda no turismo nacional que se estende de outubro até o Carnaval. “Estamos extremamente otimistas em relação aos resultados. Acreditamos que o segundo semestre deste ano será igualmente promissor. Além dos fatores sazonais, notamos que as pessoas estão cada vez mais adotando o modal rodoviário e buscando experiências transformadoras em suas regiões, muitas vezes viáveis apenas por meio de viagens de ônibus.”, finaliza o executivo.

Compra Segura e Viagem Garantida

Muitos consumidores ainda têm receio de fazer compras online, porém além de golpes digitais, o consumidor também tem que ficar atento quanto a qualidade do serviço ou produto que está adquirindo para não acabar caindo em uma cilada, iludido por uma promoção.

Uma das recomendações principais é comprar apenas em sites oficiais das empresas, que possuem um sistema de segurança que garante a proteção dos seus dados. Uma das formas de verificar a autenticidade do site é conferir se ele possui certificado digital, para isso basta ver se tem um cadeado ao lado do endereço do site.

Ao comprar por aplicativos, sempre baixar aplicativos das lojas oficiais de aplicativo do sistema que usa – Apple Store, para usuários do iOS ou Play Store, para usuários do Android. A recomendação é que o cliente nunca realize compras de aplicativos baixados de outras origens, visto que esses podem ser cópias idênticas dos aplicativos originais com adulterações para roubar dados ou fraudar clientes

Sempre utilize cartões virtuais em compras online, pois caso ocorra algum problema de segurança, como roubo dos dados de cartão, você poderá apenas deletar aquele cartão virtual em específico.

O transporte rodoviário é um dos mais seguros e confiáveis do Brasil, porém o consumidor deve ficar atento na hora de escolher as suas passagens. A recomendação é viajar apenas em empresas que possuem operações regulamentadas pelos órgãos responsáveis como ANTT ou secretarias e órgãos estaduais de transporte.

Atualmente a ClickBus possui parceria com mais de 200 viações regulares que operam em todo o Brasil. Desta forma, é garantido que as empresas estão de acordo com todas as práticas de segurança definidas para o setor”, ressalta Baldi.

